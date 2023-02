Per le strade di Roma i tabelloni per le affissioni elettorali sono sempre più vuoti e sgangherati, quasi inutili in un’epoca in cui la propaganda politica percorre altre strade. È finita l’epoca dell’attacchinaggio notturno e sono finiti gli anni settanta, che sopravvivono solo nei toni aggressivi e decisamente sopra le righe di una destra che sembra rimasta culturalmente prigioniera di quegli anni. Quest’anno, poi, quelle lastre di metallo appaiono più inutili del solito: il 12 e 13 febbraio si vota per rinnovare le amministrazioni regionali di Lazio e Lombardia, ma la campagna elettorale si è svolta soltanto in minima parte sulle piazze locali.

È trascorso troppo poco tempo dalle ultime elezioni politiche, e troppo importante è stato l’impatto della vittoria della destra di Giorgia Meloni, per pensare che un nuovo equilibrio politico sia già stato definito. Così, mentre il centrosinistra è di fatto sparito dalla scena, soprattutto a destra si attende il voto regionale per poi farlo pesare in chiave nazionale, anche nei confronti dei propri alleati. Per Meloni in particolare c’è la necessità di confermare il consenso popolare che l’ha portata fino alla presidenza del consiglio, e che ultimamente aveva cominciato a scendere per la prima volta, dopo mesi di crescita ininterrotta e impetuosa. Questo anche a causa dei molti inciampi nel cammino del governo, come il pasticcio del mancato taglio delle accise sui carburanti.

Anche così – ma non soltanto così – si spiega l’innalzamento dei toni di questi ultimi giorni, e la brutale conduzione del caso nato dalla rivelazione, da parte del deputato di Fratelli d’Italia (FdI) Giovanni Donzelli, di informazioni tratte da documenti sulla cui riservatezza si è subito acceso un violento scontro politico. Il caso riguarda in particolare la battaglia che l’anarchico Alfredo Cospito sta conducendo contro il regime di isolamento rafforzato noto come 41 bis, e un colloquio da lui avuto con alcuni deputati del Pd, avvenuto nell’esercizio delle prerogative parlamentari che consentono le visite in carcere per verificare le condizioni nelle quali avviene l’esecuzione della pena. Cospito avrebbe avuto anche dei contatti con alcuni condannati per reati di criminalità organizzata, sempre all’interno del carcere. Queste informazioni Donzelli le aveva ricevute dal sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, anch’egli di FdI, e le ha usate intervenendo alla camera per attaccare violentemente l’opposizione parlamentare. Delmastro nei giorni seguenti si è spinto fino a parlare di “inchino” del Pd ai mafiosi.

Per giorni Meloni è rimasta in silenzio, evitando anche le domande dei giornalisti, per poi intervenire con una lettera al Corriere della Sera con la quale ha chiesto a tutti di abbassare i toni. Ma ha anche confermato la propria fiducia nei confronti dei due esponenti del suo partito. E con ciò, che l’abbia o meno condivisa fin dall’inizio, ha dato copertura politica all’operazione di Donzelli e Delmastro. Parallelamente, Meloni e la destra hanno rilanciato con toni sempre più drammatici un allarme sicurezza per un presunto attacco allo stato che sarebbe in corso ad opera di gruppi anarchici. Dei comportamenti di Delmastro e Donzelli si occuperanno la magistratura e un giurì d’onore appositamente costituito alla camera dei deputati. Dal punto di vista politico è comunque evidente la rottura di ogni consuetudine nei rapporti politici con le opposizioni.