Questo articolo è uscito su Parole , un numero di Internazionale Extra che raccoglie reportage, foto e fumetti sull’Italia. Si può comprare in tutte le edicole e sul sito di Internazionale, oppure in digitale sull’app di Internazionale.

Le città sono costantemente attraversate da persone che non le abitano: turisti, lavoratori, studenti, migranti. Alcuni arrivano per scelta, altri per necessità. Alcuni sono pendolari, altri si fermano qualche notte, altri ancora per mesi. Oggi, in un’epoca di turismo di massa, di mobilità e flessibilità lavorativa, i confini tra le categorie di abitanti temporanei sono sempre più sfumati. Quello che fa la differenza è la capacità di spesa dei singoli. Per esempio, sui migranti più benestanti, che arrivano in Italia per lavoro, per svago o per altre scelte, sappiamo pochissimo. Quanti sono, perché arrivano, dove soggiornano e per quanto tempo? E, soprattutto, qual è il loro impatto?

Quantificare i pendolari e gli abitanti temporanei non è semplice ma è importante per programmare i servizi e per capire come cambiano le città. Nel 2016 l’Istituto nazionale di statistica (Istat)ha calcolato per la prima volta, con un metodo sperimentale, l’incidenza dei pendolari lavoratori e studenti (escludendo quindi i turisti) che attraversano le principali città italiane durante il giorno: il loro numero in media è pari al 20 per cento della popolazione residente. Anche se i dati potrebbero essere sovrastimati, la quantità di pendolari a Roma equivale a un terzo della popolazione residente; a Milano è più della metà.

“Il ‘modello Milano’ si basa sul drenaggio di risorse dalle aree limitrofe, sulla spesa in bar, ristoranti o negozi dei city users, termine coniato nel 1993 dal sociologo Guido Martinotti per definire coloro che ‘usano la città senza risiedervi’”, spiega il geografo Filippo Celata che sta studiando il fenomeno. “La pandemia ha reso visibile quanto le grandi città sono diventate dipendenti dai flussi di non residenti: hanno bisogno di una popolazione aggiuntiva che spende e consuma. Non a caso il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato tra i primi a tuonare contro il lavoro a distanza”.

Per capire quanti usano la città senza risiedervi, ai pendolari giornalieri bisogna aggiungere non solo i turisti (a Roma, per esempio, sono 130mila al giorno), ma anche altre forme di abitare temporaneo in forte crescita, diverse dalle migrazioni tradizionali. Si tratta di persone che hanno la residenza altrove e non hanno intenzione di stabilirsi permanentemente. A Roma, secondo una delle stime migliori, questi cittadini temporanei ammonterebbero a circa il 10 per cento dei residenti: una massa aggiuntiva del tutto comparabile in quantità ai turisti (che rimangono per molto meno tempo), che gravita intorno al centro della città, usa i suoi servizi e abita nelle sue case.

Nel 2019 le case su Airbnb, la piattaforma digitale di affitti brevi turistici, superavano quelle date in affitto a residenti nei centri di sei città (Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Roma e Venezia) analizzate da Celata. A Roma alcune zone hanno perso un terzo dei loro abitanti a causa degli affitti turistici. Con gli abitanti, sono scomparsi i negozi di vicinato, i prezzi sono aumentati e il flusso continuo di turisti ha reso strade e piazze impraticabili. In una parola, i centri storici sono diventati invivibili.

Una ricerca di Sociometrica, presentata nel 2020, ha stimato che a Roma ci sono cinque milioni di turisti non registrati ogni anno, il 30 per cento di quelli ufficiali, riconducibili agli Airbnb. Sono cinque milioni di persone che usano i servizi pubblici e non pagano l’imposta di soggiorno.