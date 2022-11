Cosa c’entra la beneficenza con il commercio? Nel caso degli indumenti usati, c’entra. C’è chi dona abiti dismessi pensando di aiutare altre persone, e chi raccoglie quegli stessi abiti e li trasforma in un affare redditizio. Per qualcuno è un gesto di solidarietà, per altri un settore del mercato. Non è che un passo: la merce è l’impressionante massa di abiti, scarpe o accessori dismessi che buttiamo nei cassonetti gialli della raccolta differenziata. Questo gesto mette in moto una filiera complicata, che coinvolge intermediari e aziende specializzate nel recupero, rivenditori, esportatori. E crea considerevoli profitti.

Il capannone di Cinisello Balsamo è solo un primo passaggio. “Qui lavoriamo circa il dieci per cento di ciò che raccogliamo” spiega Lovatti, “il resto lo rivendiamo a imprese commerciali che si occupano del recupero”. Da qui dunque montagne di sacchi di plastica multicolore ripartono, così com’erano arrivate, stipate nei rimorchi di grandi camion diretti in Campania.

Ogni mattina da qui una trentina di camion parte per svuotare i cassonetti. Tornano dal loro giro con tonnellate di indumenti, scarpe o altro, di norma chiusi in sacchetti di plastica, e li scaricano in grandi casse di rete metallica su cui viene indicato il peso e la data. Nel pomeriggio di un giorno di ottobre decine di contenitori sono accatastati su un lato del capannone. Vesti Solidale ha in concessione circa 850 cassonetti in un’ottantina di comuni dell’area milanese; nel 2021 ha raccolto intorno a 5.400 tonnellate di materiale. Fa una media di 14 tonnellate al giorno, a volte meno, a volte più: ottobre è un momento di punta, “nei cambi di stagione le persone buttano via più cose”, osserva Matteo Lovatti, presidente della cooperativa.

Seguiamo questo percorso. Cominciamo da un capannone nella zona industriale di Cinisello Balsamo, area metropolitana di Milano: è la sede operativa di Vesti Solidale, cooperativa sociale legata alla Caritas Ambrosiana che ha in gestione metà dei cassonetti gialli a Milano e in altri comuni dell’area metropolitana.

Ci spostiamo tra Montemurlo e Prato, nel più grande distretto di tessile e abbigliamento in Italia, dove migliaia di aziende grandi e piccole sono specializzate in filatura, tessitura, confezioni, maglieria, o nel recupero di fibre tessili (a Prato il riciclo della lana è un’eccellenza), e anche nel mercato di seconda mano.

Secondo Unirau, il consorzio delle imprese di recupero di indumenti e tessili usati, in Italia ogni anno vengono scartati da tre ai cinque chili di materiale tessile usato per abitante, con le punte più alte nel nord e nelle grandi città. In tutta Italia i cassonetti della differenziata hanno raccolto quasi 160mila tonnellate di abiti dismessi nel 2019, un po’ meno durante la pandemia (secondo l’Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale, Ispra). A questo si deve aggiungere il materiale raccolto dai cassonetti abusivi collocati in aree pubbliche: prassi molto diffusa, anche se difficile da quantificare. E il flusso parallelo delle donazioni raccolte direttamente da enti umanitari: anche questo finisce prima o poi nella filiera commerciale.

Qualcosa di simile avviene in tutta Italia. I comuni, direttamente o tramite le aziende municipali della nettezza urbana, affidano la raccolta differenziata del rifiuto tessile urbano a imprese esterne, di solito cooperative sociali (di tipo B, cioè finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati). A differenza di altri rifiuti speciali, disfarsi del tessile usato ha costo zero per la collettività: la raccolta è gratuita perché chi prende la concessione dei cassonetti gialli si ripaga con ciò che contengono. Anzi, c’è chi pagherebbe per raccogliere la massa impressionante di abiti, maglioni, cappotti, giacconi, borsette, scarpe e indumenti vari, spesso ancora buoni, buttati dai cittadini.

La merce per il riuso sarà ulteriormente selezionata: i pezzi migliori (la “crema” o “extra crema”) sono destinati al “vintage” e ai negozi di seconda mano. Quelli meno pregiati, suddivisi in prima, seconda o terza scelta, finiranno sulle bancarelle in Italia o saranno esportati, per lo più in Europa orientale o in paesi africani. Anche il materiale da riciclare va ancora selezionato per colore e per fibra (lana, cotone, viscosa o altro). “Ci vuole occhio”, insiste il titolare mostrando un pantalone da donna, buona lana grigia, ottimo stato: ma lo butta nel contenitore della lana da riciclare perché “è un taglio fuori moda”.

È l’operazione fondamentale. Intorno a lunghi tavoli ogni singolo pezzo è preso in mano da un addetto che valuta se è buono per il mercato di seconda mano; se diventerà fibra da riciclare; se è solo spazzatura. Pochi istanti per capire il valore di ciascuna felpa, jeans, maglietta, abito, borsetta, calzatura, e buttarla nel contenitore corrispondente. “Non è un lavoro che possono fare le macchine”, spiega Ferdinando Rangini, uno dei tre soci dell’azienda.

Entriamo in un altro capannone: l’insegna dice “Import-export indumenti usati”. L’azienda compra rifiuto tessile dall’Italia e altri paesi europei, lo seleziona e lo rivende. Qui i sacchi recuperati dai cassonetti gialli vengono infine aperti; il contenuto viene raccolto in grandi carrelli, sanificato per abbattere i batteri (con l’ozono), poi comincia la cernita.

Circa il 68 per cento degli indumenti usati va nel riuso; il 29 per cento sarà riciclato come fibra tessile e il tre per cento è rifiuto da smaltire

Secondo il rapporto 2020 della Fondazione per lo sviluppo sostenibile-Unicircular, circa il 68 per cento degli indumenti usati va nel riuso; il 29 per cento sarà riciclato come fibra tessile e il tre per cento è rifiuto da smaltire. Le stime per la verità variano. Secondo il Rapporto sul riutilizzo 2021 pubblicato da Occhio del riciclone (osservatorio promosso dalla Rete operatori nazionali dell’usato e organizzazioni non governative come Humana), la parte destinata al riuso scende al 60 per cento e lo scarto sale al 10.

“Qui facciamo tutto il ciclo del recupero”, dice Fabio Marseo, titolare della Gemar, un’altra impresa di Montemurlo che compra indumenti usati all’ingrosso per selezionarli: “Ciò che rivendiamo è abbigliamento selezionato oppure materia prima seconda”. La sua impresa è giovane, spiega, ma la famiglia Marseo è da tre generazioni nel commercio di abiti usati, prima a Napoli e poi a Prato. “Qui riusciamo a riusare o riciclare il 97 per cento del materiale che entra: ed è possibile perché siamo nel distretto pratese, dove si trovano tutte le competenze del settore”.

Dopo la cernita e la disinfezione, il materiale cambia categoria: quello che a norma di legge era un “rifiuto speciale” diventa materiale per il riuso o il riciclo, cioè torna a essere una merce. A questo punto gli abiti usati, selezionati per categorie, sono venduti a grossisti che riforniscono i negozi di seconda mano o i venditori ambulanti. Il materiale da recupero, anche questo selezionato, è venduto alle aziende che riciclano la fibra; lo scarto andrà smaltito.

Prato è il secondo distretto italiano per il riuso e recupero di indumenti usati; il primo per quantità “lavorata” è quello di Ercolano-Caserta. Proprio dove erano nati i “mercati degli stracci” alla fine della Seconda guerra mondiale, quando a Resina (antico nome di Ercolano) e a Livorno arrivavano container pieni di abiti usati dagli Stati Uniti. Nei passaggi successivi però la filiera si complica, e diviene meno trasparente. Gli abiti selezionati dalle imprese di Prato o del casertano vanno in parte sul mercato italiano, ma soprattutto saranno venduti all’estero, dai Balcani alla Tunisia a numerosi paesi africani. Parte del materiale sarà ulteriormente selezionato, per esempio in India o in Pakistan, per tornare in Italia come materia prima.

Da cinque anni recupera in proprio una parte di ciò che raccoglie; nel capannone di Cinisello, mille metri quadri di superficie, ha ritagliato uno spazio per la cernita manuale: “Selezioniamo i capi di qualità, li disinfettiamo, e li vendiamo nei nostri negozi Share-Second Hand”, spiega Lovatti. Nel 2021 Vesti Solidale ha ricavato 1 milione e 847 mila euro dalla vendita degli indumenti raccolti, di cui versa il dieci per cento al consorzio Farsi Prossimo per finanziare progetti sociali della Caritas.

Dunque Vesti Solidale opera come un’impresa commerciale: è iscritta all’albo delle imprese autorizzate a raccogliere rifiuti tessili, vanta diverse certificazioni di qualità, rivende buona parte del raccolto a note aziende del recupero. Ma ha finalità sociali: dei suoi 125 dipendenti oltre un terzo sono ex detenuti, disoccupati ultra cinquantenni, rifugiati, cioè soggetti “svantaggiati”. Con altre cooperative della raccolta di indumenti nelle diocesi di Milano, Brescia e Bergamo, nel 2012 ha formato il consorzio Riuse.

La raccolta degli abiti per i bisognosi è tradizione, per le organizzazioni ecclesiastiche, ma ha assunto nuove dimensioni con l’avvento dei cassonetti, negli anni ‘90: in particolare quando una certa azienda (che ritroveremo) ha proposto a molte Caritas diocesane farsi partner per la raccolta. “Ci ha insegnato il mestiere”, spiega Lovatti: “Poi abbiamo cominciato a gestire noi stessi la raccolta”.

Lasciamo per un momento i cassonetti della differenziata. La Città ecosolidale della Comunità di sant’Egidio, in zona Ostiense a Roma, è un grande spazio che conserva la struttura della ex caserma che era un tempo, con diverse palazzine e magazzini chiusi da un muro di cinta: qui si raccolgono indumenti, giocattoli e altro per pura beneficenza.

Da tempo la Comunità raccoglieva abiti e coperte per aiutare persone senza fissa dimora. “Poi nei primi anni duemila abbiamo ottenuto questo spazio demaniale in comodato”, spiega Marco Sala, direttore della Città ecosolidale: “Da allora la massa delle donazioni è aumentata, e per gestirla è nata una cooperativa sociale che oggi dà lavoro a circa 35 persone”. Dal punto di vista giuridico queste sono donazioni, non “rifiuto differenziato”, ma in pratica anche qui tutto finisce in grandi carrelli, sarà trattato con l’ozono e poi selezionato.

“La prima scelta sono capi in perfetto stato, perché ai bisognosi diamo solo cose di buona qualità”, continua Sala. Questi vengono messi in scatoloni per tipo di indumento (cappotti, felpe, maglie e così via) e “inviati agli operatori delle comunità sparse sul territorio, secondo le loro necessità”.

Ogni mese sono distribuite circa due tonnellate di indumenti, Qui però ne entrano tra 28 e 30 tonnellate. Una parte viene ancora selezionata e rivenduta nel negozio di seconda mano e vintage della stessa Città ecosolidale: il ricavato, tra 8 e 10 mila euro settimanali, concorre a finanziare le opere sociali della Comunità di sant’Egidio. Anche così però avanza ancora una gran massa di indumenti: “Li rivendiamo a un trasportatore che li consegna a imprese del recupero nell’area napoletana”. Beneficenza o raccolta differenziata, il punto d’arrivo è lo stesso.