La parola “selettivo” applicata alle persone suona inquietante. “Sono tedesca, non sono più tanto giovane e purtroppo l’uso della parola ‘selettivo’ mi riporta indietro a terribili pagine della storia”, afferma Petra Krischok, portavoce dell’ong Sos Humanity, poche ore dopo essere attraccata a Catania con la nave Humanity 1.

Il comandante della nave, Joachim Ebeling, ha detto alle autorità italiane che la nave non lascerà il porto finché non saranno fatte scendere le 35 persone rimaste a bordo dopo che dalla nave ne sono sbarcate 144, e ha risposto in una lunga mail alle autorità italiane che “sarebbe stato illegale” secondo le leggi nazionali e internazionali lasciare la banchina senza assicurarsi che tutti i naufraghi fossero a terra. Ebeling, 59 anni, ha una grande esperienza di soccorso in mare.

Non era alla sua prima missione, ma non avrebbe mai creduto di trovarsi di fronte a uno sbarco “selettivo” di questo tipo. “Ho deciso che la priorità fosse la sicurezza della nave e delle persone a bordo”, ha detto il comandante, mettendosi sulla scia di altri comandanti di navi umanitarie che in passato hanno disubbidito agli ordini delle autorità italiane per rispettare le leggi internazionali sul soccorso in mare, come Carola Rackete e Marc Reig.

Dopo l’attracco della Humanity 1 al molo di levante del porto di Catania intorno alle 23.30 del 5 novembre, infatti, sono stati fatti scendere dall’imbarcazione i minorenni, tra cui molti non accompagnati, infine tutti i maggiorenni sono stati convocati nella clinica di bordo e sono stati esaminati caso per caso dai medici dell’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera). “Non sappiamo quali siano stati i criteri di selezione delle persone, sono stati molto rapidi a decidere chi fosse in salute, dopo una valutazione rapida e sommaria”, ha spiegato Krischok. Dicevano: “Sì, no”. Ma, continua Krischok, “una cosa del genere non l’avevamo mai vista prima”. Quelli che sono rimasti a bordo sono in uno stato di depressione: “Un ragazzo ha avuto un crollo, è stato portato via con un’ambulanza”.

Alle 11.30 del giorno successivo, il comandante ha ricevuto l’ordine di lasciare la banchina con i 35 uomini considerati non idonei allo sbarco perché in apparente stato di salute, ma Ebeling si è rifiutato di levare l’ancora. “Anche se sono adulti, anche se sembra che siano in salute, sono persone vulnerabili perché sono sopravvissuti alla traversata e hanno superato una grande quantità di traumi e inoltre hanno il diritto di chiedere asilo: la selezione è arbitraria”.

Qualche ora dopo il collegio di avvocati, che ha preso in carico la nave, ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) contro il decreto interministeriale ricevuto il 4 novembre e firmato dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi, dal ministro della difesa Guido Crosetto e dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Il decreto vietava all’Humanity 1 di sostare nelle acque territoriali italiane più a lungo di quanto “necessario per le operazioni di soccorso e assistenza a persone in condizioni di emergenza e in condizioni di salute precarie”.