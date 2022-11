Ma in Italia il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni non sembra disponibile e promette di tornare a chiudere i porti alle navi umanitarie, che in realtà compiono solo una parte dei soccorsi (il 16 per cento del totale). La maggior parte dei migranti arriva autonomamente a bordo di piccole imbarcazioni di fortuna, oppure è soccorso dalla guardia costiera italiana.

“Il diritto internazionale è molto chiaro: quando un’imbarcazione chiede di attraccare con dei naufraghi a bordo, è il porto più sicuro e più vicino che deve ospitarla, in questo caso l’Italia”, ha detto Darmanin. “Abbiamo detto ai nostri amici italiani, insieme ai nostri amici tedeschi, che siamo ovviamente pronti ad accogliere una parte delle donne e dei bambini, come abbiamo fatto in precedenza, affinché l’Italia non se ne occupi da sola”, ha aggiunto il ministro francese.

Il 3 novembre è successo un fatto nuovo nella storia dei soccorsi in mare: la nave Ocean Viking dell’ong Sos Méditerranée ha chiesto alla Spagna, alla Grecia e alla Francia di assegnare un porto di sbarco. L’Italia e Malta non avevano risposto all’organizzazione umanitaria che chiedeva il permesso di attraccare dal 26 ottobre, dopo aver soccorso 234 persone in diverse operazioni al largo della Libia, la rotta migratoria più pericolosa del mondo in cui dal 2013 sono morte 25mila persone .

Krischok racconta che tra i naufraghi “ci sono anche dei testimoni di un naufragio: la barca è affondata e alcuni di quelli che erano a bordo sono morti, sei persone sono scomparse. Non è facile per chi è sopravvissuto, ci sono molte persone traumatizzate. Inoltre alcune delle persone a bordo hanno febbre e raffreddore e questo rende la situazione difficile, stanno dormendo per terra, all’addiaccio”. Humanity 1 aspetta da due settimane un porto di sbarco: “Il primo soccorso lo abbiamo fatto il 22 ottobre, il secondo il 24 ottobre”. E nelle prossime ore ci si aspetta maltempo.

A bordo delle navi “Stiamo seguendo le leggi internazionali e non abbiamo intenzione di chiedere assistenza ad altri paesi europei, perché questo non è in linea con quanto dicono le leggi internazionali”, afferma Petra Krischok, coordinatrice a bordo della nave Humanity 1 che al momento si trova nelle acque internazionali al largo della Sicilia. “Abbiamo mandato diciannove richieste di un porto sicuro, sia agli italiani sia ai maltesi come previsto dalla legge e ci aspettiamo che ci rispondano”, continua Krischok.

Sulla nave Geo Barents di Msf invece ci sono al momento 572 persone soccorse in sette distinte operazioni. Tra i sopravvissuti ci sono tre donne incinte e oltre sessanta minori, tra cui una bambina di undici mesi. “Siamo scappati dal Togo per via della crisi politica”, racconta il padre al telefono. “Abbiamo provato a vivere in Niger ma anche lì la situazione era difficile e così siamo andati in Libia. È lì che è nata nostra figlia con il labbro leporino. Abbiamo provato a curarla in Libia, anche spendendo molti soldi, ma abbiamo presto capito che era impossibile risolvere lì il suo problema. Ha problemi di deglutizione, deve essere operata. Siamo qui su questa nave perché non avevamo altra scelta”, continua l’uomo.

“Volevamo curarla in Europa, ma non volevamo affrontare il mare. Ma davvero, credeteci, non c’era altra scelta. Durante la traversata abbiamo avuto paura, è stato spaventoso. Ma avevamo fede e siamo una famiglia. Con l’aiuto di Dio tutto è possibile. Io sono un tecnico edile, in Libia per guadagnare ho fatto il muratore. Ma venivo trattato come uno schiavo, senza essere pagato e senza poter mantenere la mia famiglia. Come potevamo continuare a vivere lì?”.