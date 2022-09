Se infatti soltanto pochi giorni fa aveva avvertito alleati e avversari che, se il risultato delle elezioni lo avesse consentito, la destra era pronta “a fare il presidenzialismo comunque, anche senza l’opposizione”, nel discorso della vittoria è parsa molto meno aggressiva, garantendo che “se saremo chiamati a governare la nazione, lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide”. Ed è parso di riascoltare Guido Crosetto – cofondatore di FdI e suo ascoltato consigliere – che nei giorni scorsi, parlando con il quotidiano cattolico Avvenire, aveva detto : “Le regole si scrivono insieme. Le riforme istituzionali si fanno insieme nel luogo deputato a farle, il parlamento”. È evidente che in FdI sanno bene che andare allo scontro aperto non conviene a nessuno, e soprattutto non conviene a loro che assumono la guida politica del paese in un momento molto difficile.

“Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”, sono state le prime parole di Meloni, arrivate nel corso della notte, quando i numeri relativi al voto iniziavano a consolidarsi, assumendo un evidente significato politico. E non è un caso che Meloni lo abbia subito rivendicato, considerate le tensioni che hanno caratterizzato i rapporti con gli alleati negli ultimi mesi. E in particolare con la Lega di Matteo Salvini, il quale aveva provato fino all’ultimo a contenderle la guida della destra. Ma quella relativa alla guida del governo non è stata l’unica indicazione politica contenuta nel breve discorso di Meloni, i cui toni, a risultato elettorale ormai incassato, si sono fatti improvvisamente molto diversi da quelli usati fino a quel momento.

Infatti, al di là della situazione internazionale con la guerra in Ucraina, la crisi dell’energia e quella dei prezzi, e al di là della possibilità che la pandemia in autunno possa riprendere forza, già nelle prime settimane di attività il nuovo governo dovrà affrontare alcune questioni interne di grande rilevanza. Tra queste, c’è da mettere mano alla legge di bilancio, e c’è da portare avanti il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Da destra in campagna elettorale si era più volte chiesto di modificarlo. Si vedrà se la linea resterà questa. Ma certo, la situazione generale non è facile e, come ha riconosciuto la stessa Meloni commentato il voto, “richiede il contributo di tutti”, poiché questo “è il tempo della responsabilità”. Un cambio di toni non da poco, insomma. Resta da capire come queste parole si tradurranno nella realtà, anche perché nonostante l’apparente moderazione, anche ieri notte non sono mancati riferimenti al passato e al fatto che per molti militanti di FdI questa vittoria rappresenta anche un riscatto per una vita politica finora vissuta ai margini. Il tema era già stato proposto di frequente in passato, e spesso con un’aggressività di stampo perfino revanscista che certo non si accompagna facilmente con l’idea di una conciliazione con gli avversari, o di una collaborazione.

Comunque sia, FdI potrà contare su una vittoria elettorale che, se le previsioni verranno confermate, è netta e indiscutibile. Basti pensare che il partito di Giorgia Meloni alla fine conterà molti più voti di Forza Italia e Lega messi insieme, per non dire che rischia di avere più voti dell’intera coalizione di centrosinistra. In attesa che i numeri diventino definitivi e soprattutto che vengano tradotti in seggi, si può comunque ragionevolmente immaginare che la destra nel prossimo parlamento avrà complessivamente un numero di parlamentari tale da garantirgli la maggioranza, con un discreto margine di sicurezza.