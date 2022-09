La necessità di tenere un basso profilo si è concretizzata in un avvicinamento a Mario Draghi , poi in parte ridimensionato per l’ostilità di Meloni nei confronti del rapporto del parlamento europeo che ha definito l’Ungheria uno stato non più democratico . La sua recente svolta moderata resta comunque significativa se si considera che nei prossimi mesi l’Unione europea potrebbe trovarsi in condizioni tali da non consentire margini di manovra al prossimo governo per imporre una linea diversa da quella seguita finora da Draghi. L’elettorato di FdI potrebbe non gradirlo, se a fare queste scelte fosse un governo guidato proprio da Meloni: i temi identitari della destra, a partire da natalità e aborto, potrebbero essere allora il terreno ideale per compensare i prevedibili malumori.

Meloni ha invece moderato i toni della sua propaganda, anche nel tentativo di rassicurare gli osservatori internazionali. Perfino il New York Times ha raccontato come sia nota “per i suoi crescendo retorici, il timbro tonante e i discorsi feroci contro le lobby dei diritti dei gay, i burocrati europei e i migranti illegali”. Un esempio tra i tanti lo si era avuto nel giugno scorso quando, intervenendo a una manifestazione del partito spagnolo di destra Vox, ha pronunciato alcuni slogan – “Sì alla famiglia naturale, no alle lobby lgbt” – molto criticati. Più di recente ha condiviso sui propri canali social il video di uno stupro. Ma in linea di massima sono stati pochi, per quanto gravi, gli incidenti nella sua campagna elettorale.

Finora la leader di Fratelli d’Italia ha condotto una campagna elettorale accorta tenendo, per quanto possibile, un profilo basso. D’altra parte, il centrosinistra non ha mai affondato il colpo, tanto che il rapporto tra Meloni e il segretario del Partito democratico (Pd) Enrico Letta è da mesi oggetto di analisi politica. Meloni si è invece dovuta difendere dagli alleati , e in particolare da Matteo Salvini che da tempo le contende la leadership della destra. Con l’avvicinarsi delle elezioni, il capo della Lega ha intensificato gli attacchi .

Le parole riportate tra virgolette sono di Federico Mollicone, responsabile del dipartimento cultura del partito di Giorgia Meloni e membro della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. La sua è una richiesta di censura che, per quanto sgangherata, ha la legittimazione politica e istituzionale del suo partito, lo stesso partito che presto potrebbe esprimere il presidente del consiglio, sempre che l’esito del voto, lo scontro interno alla destra o le posizioni controverse assunte da Meloni in politica estera non favoriscano una soluzione diversa . È lecito allora chiedersi che Italia è quella che oggi immagina Giorgia Meloni. E, più che rovistare nel suo passato alla ricerca di improbabili riferimenti a Benito Mussolini, ascoltare quello che lei stessa afferma in questi giorni.

La presenza di un personaggio con due mamme all’interno di una puntata del popolare cartone animato britannico Peppa Pig ha movimentato di recente la campagna elettorale. Fratelli d’Italia (FdI), non potendo “accettare l’indottrinamento gender”, ha chiesto alla Rai “di non trasmettere l’episodio in questione”. Amenità da campagna elettorale, si dirà. Ma fino a un certo punto.

Durante un confronto con Letta, parlando della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, Meloni ha affermato: “Non abbiamo mai proposto di abolirla, nemmeno di modificarla, ma solo di applicarla garantendone la piena attuazione, ovvero il sostegno alle donne che scelgono di non interrompere la gravidanza”. Come fare, lo ha spiegato al quotidiano cattolico Avvenire: “Intendiamo istituire un fondo per rimuovere le cause economiche e sociali che possono spingere le donne a non portare a termine la gravidanza, e vogliamo anche sostenere i Centri di aiuto alla vita” , che Vanessa Ricciardi, sul quotidiano Domani, ha descritto come “centri che orbitano nella sfera cattolica, promossi dal Movimento per la Vita”.

D’altra parte, nel programma elettorale di FdI si afferma chiaramente l’impegno a “tutelare la vita umana fin dal suo inizio”. E Meloni nella sua autobiografia – Io sono Giorgia (Rizzoli, 2021) – spiega: “Ognuno di noi, dal momento del concepimento, è portatore di un codice genetico unico e irripetibile, per sempre. Questo, piaccia o no, ha del sacro”.

È insomma evidente cosa potrebbe accadere alla legge 194, anche considerando l’esperienza delle regioni amministrate da Fratelli d’Italia. Lo ha fatto notare la leader di +Europa Emma Bonino: quella legge potrebbe non essere messa in discussione “in modo trasparente, proponendone una modifica” ma “in modo più subdolo”, per esempio continuando a non applicarla. “La percentuale bulgara di medici obiettori”, ha osservato a questo proposito Francesca Schianchi sulla Stampa, “rende in alcuni ospedali difficilissimo esercitare un diritto, le linee guida sull’uso della pillola abortiva Ru486 non sono state seguite ovunque. Forse, in un paese così, ‘applicare integralmente’ la legge dovrebbe voler dire anche e soprattutto rimuovere quegli ostacoli”.

Ma non è questa la direzione di marcia immaginata da Meloni. D’altra parte, sempre parlando con Avvenire, ha affermato: “Serve un piano imponente, anche sul fronte culturale, per riscoprire la bellezza della genitorialità”. E con ciò si passa a un’altra questione identitaria: la famiglia.

Il primo punto del programma elettorale di FdI è dedicato proprio al “sostegno alla natalità e alla famiglia”, considerata “l’elemento fondante della società e ciò che rende ‘una Nazione veramente sovrana e spiritualmente forte’ (Giovanni Paolo II)”. Da qui si arriva in fretta al “dio, patria e famiglia” di recente rivendicato da Meloni come “il più bel manifesto d’amore che attraversa i secoli”. Ma nell’Italia immaginata dalla leader della destra quel manifesto d’amore non vale per tutti: nel suo programma si ribadisce con fermezza il “divieto di adozioni omogenitoriali”. E, peraltro, lo si afferma non nelle pagine dedicate alla famiglia, ma in quelle dedicate alla “difesa della libertà e della dignità di ognuno”, quasi a mettere una distanza anche simbolica dalla famiglia tradizionale.

Quanto ai diritti, “è necessario proseguire nell’impegno parlamentare intrapreso in questa legislatura contro la proposta di legge ‘sul fine vita’, l’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito”. Mentre per battere razzismo, antisemitismo e discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, “è necessario difendere le nostre radici culturali”. “Solo così”, si spiega, “sarà possibile costruire relazioni basate sull’uguaglianza e sul rispetto”. Ma poi, come se niente fosse, nel paragrafo “contro l’ideologia gender” si afferma: “Non permetteremo che possa mai essere approvata una legge iniqua come il ddl Zan”.