Per primo è arrivato il caso di Carlo Costanza. Chef originario di Agrigento trapiantato a Milano per lavoro, è morto a venticinque anni in un incidente d’auto nel marzo del 2017 . Nello schianto è andato distrutto anche il suo iPhone. I genitori, alla ricerca di ricordi che li aiutassero a “colmare, almeno in parte, il senso di vuoto”, hanno quindi chiesto ad Apple Italia Srl di poter accedere all’account iCloud del figlio, in cui erano stati sincronizzati foto e video, messaggi e applicazioni, note e ricerche: l’insieme di informazioni che oggi compongono l’identità digitale.

Nella richiesta, avevano sottolineato che avrebbero voluto poter leggere le ricette annotate dal giovane per “un progetto dedicato alla sua memoria”, ma l’azienda aveva risposto nel modo in cui era abituata a rispondere ai casi simili negli Stati Uniti.

Per proteggere l’identità delle persone terze che avevano comunicato con il giovane – amici, colleghi, eventuali partner – e per far fede al principio di riservatezza sottoscritto da Apple al momento della stipula del contratto con i clienti, la società non intendeva fornire ai genitori del defunto l’accesso al suo iCloud fino a quando non avessero presentato un documento che li designasse come “agenti del defunto” e portatori formali di un “consenso legittimo”, come predisposto dall’Electronic communications privacy act, ovvero la legge statunitense che disciplina la divulgazione autorizzata dei dati.

Non era il primo caso del genere che le grandi aziende tecnologiche affrontavano. Il primo in assoluto era stato il caso Ellsworth, risalente al 2003: all’epoca, il servizio di posta elettronica Yahoo! si rifiutò di dare al padre di un soldato statunitense ventenne morto in Iraq l’accesso alle email del figlio.

L’azienda aveva sostenuto che la richiesta andava contro le sue politiche di confidenzialità e sicurezza, che prevedevano di non condividere la password dell’account con persone diverse dal proprietario. In quel caso, un tribunale del Michigan aveva ordinato alla società di permettere al padre di accedere alle email, sostenendo che le informazioni sull’account di posta elettronica e i dati all’interno dell’account dovessero essere considerate alla stregua di altri beni che passano in possesso dei familiari al momento della morte.

Da allora, la quantità di ricordi, informazioni e documenti che si sono spostati online non ha fatto che crescere esponenzialmente, e con essa l’aspettativa delle persone vicine ai defunti di potervi accedere. Ma le questioni sollevate da questo genere di casi sono lungi dall’essere risolte in modo soddisfacente.

In Italia, nel corso degli anni, la sensibilità in materia sembra essersi evoluta a favore delle richieste dei parenti. Nel settembre del 2006, commentando il caso Ellsworth in un’intervista al Corriere della Sera, l’allora presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali aveva affermato che “non si può consegnare a nessuno, nemmeno agli eredi, una casella di posta elettronica, perché può contenere dati personali non soltanto del defunto ma di tutti i suoi interlocutori. L’accesso va proibito nel modo più assoluto”.