Con i suoi amici è in contatto tutto il giorno: si scambiano messaggi su Telegram, si fanno compagnia mentre studiano o lavorano tenendo accesa la chat vocale di Discord, come un gruppo di studio in una biblioteca digitale. Ma, soprattutto, giocano insieme.

“All’inizio mia madre pensava che i legami stretti online non fossero vere amicizie, perché non abitando vicini non ci si vede spesso. Ma è una stupidaggine. Sono rapporti che possono essere anche più profondi di alcune amicizie of­fline”, racconta Francesca.

Si tengono in contatto su Discord, che ha 100 milioni di utenti. Una volta installata l’app sul computer o sul telefono, si comunica con videochiamate, messaggi, scambio di link o file all’interno di chat private o in gruppi più o meno grandi, chiamati server. I server possono essere pubblici, e attrarre migliaia di utenti uniti soltanto da una passione comune – come succede sui gruppi di Telegram o Facebook, per esempio – oppure privati, e accessibili solo su invito.

In Italia le persone che giocano regolarmente ai videogiochi sono 15,5 milioni, per un giro d’affari pari a 2 miliardi e 243 milioni di euro. Francesca è una di loro, da una vita. “Gioco da quando ero alle elementari. Grazie ai videogiochi online ho conosciuto non solo il mio migliore amico e la mia ragazza, ma anche una comitiva di una quindicina di persone con cui gioco e mi sento tutti i giorni”, racconta. Il suo gruppo di amici è sparpagliato in tutta Italia: la più vicina abita a Mantova, ma c’è chi viene da Taranto, Bologna, Como, Salerno.

L’evento più celebre in assoluto nel nostro paese, ma anche punto di riferimento a livello mondiale, è il Lucca comics & games, una fiera internazionale dove si danno appuntamento amanti di fumetti, serie tv, fantasy, fantascienza e videogiochi. L’evento esiste dal 1993 e nel 2019 i biglietti venduti sono stati 26omila. Al suo interno esistono interi padiglioni in cui i gamer possono provare gli ultimi titoli, scoprirne di nuovi, gareggiare contro gli altri partecipanti o comprare gadget ispirati ai loro giochi preferiti.

Anche se oggi collegarsi a una rete Lan non ha più senso, l’idea di incontrarsi in un posto fisico per giocare insieme è viva e vegeta. Per i più appassionati esistono tantissimi eventi, convention e festival fisici, che in molti casi sono stati ridimensionati o annullati negli ultimi due anni per via della pandemia, ma che normalmente attirano un gran numero di persone.

Quando le connessioni a internet non erano ancora rapide, una delle modalità di gioco più amate dai gamer erano i Lan party, degli incontri fisici in cui un gruppo più o meno numeroso di persone – da pochi amici a migliaia di appassionati – s’incontrava per giocare in modalità multiplayer (multigiocatore), collegando il proprio computer a una rete locale con un cavo ethernet oppure in wireless.

È un ritratto molto poco lusinghiero e in realtà già poco rappresentativo negli anni ottanta. Considerando i modi in cui il mondo dei videogiochi si è evoluto nel corso degli ultimi vent’anni per facilitare le interazioni e la socializzazione durante il gioco, oggi quell’immagine dei gamer è particolarmente anacronistica.

Ci sono due modalità principali: “Salva il mondo”, ambientato in un territorio post-apocalittico, chiede di cooperare con altre persone per compiere varie missioni al fine di proteggere i sopravvissuti e sconfiggere pericolosi alieni apparsi dopo una misteriosa tempesta; “Battle royale”, invece, la versione più popolare, vede cento giocatori lottare tra loro per la sopravvivenza della propria squadra.

Il gioco, accessibile da computer, smartphone, PlayStation e XBox, è pensato per essere giocato insieme ad altre persone: si può condividere la partita con degli amici che si conoscono già oppure farsi appaiare ad altre persone che non si conoscono ma che hanno un livello di esperienza simile.

Nel quotidiano, invitare gli amici a casa per giocare a un videogame è un modo per rafforzare amicizie nate altrove. Pietro, 12 anni, ha cominciato a giocare a Fortnite, uno dei titoli che va per la maggiore tra i giovani italiani, a casa di un amico quattro anni fa.

“Abbiamo un gruppo WhatsApp per metterci d’accordo su quando giocare”, spiega Pietro. “Conoscevo già quasi tutte le persone con cui gioco: sono compagni di classe o amici con cui andavo alle elementari. Attraverso di loro ho conosciuto degli altri loro amici, e ora giochiamo tutti insieme”.

Rispetto ad altri giochi, Fortnite non è pensato in modo specifico per creare forti legami con le persone conosciute all’interno del gioco. Esiste la possibilità di chiedere l’amicizia a chiunque abbia giocato con te in modalità Battle royale ed esiste uno strumento per chattare con gli altri durante la partita, ma il gioco è più che altro “un modo per divertirsi se fuori piove e non c’è niente da fare con gli amici”, dice Pietro.

Per tantissime persone, però, i videogiochi non rappresentano soltanto un modo per passare il tempo con le persone che fanno già parte della loro vita: sono una strada per creare legami completamente nuovi.

Come scriveva già nel 1999 il giornalista statunitense Andrew Shapiro nel saggio The control revolution (Public Affair 1999), “le comunità di gioco online consentono alle persone di estendere la propria rete sociale in un modo nuovo, di comunicare e condividere esperienze di vita con le persone indipendentemente da dove vivono e di formare relazioni online”.

Secondo Nick Yee, ricercatore che si occupa di interazioni sociali negli ambienti virtuali, il successo dei videogame poggia su tre aspetti fondamentali: la realizzazione, cioè il brivido di avanzare nel gioco, imparando nuove abilità e tecniche per essere sempre più bravo; l’immersività, ovvero la possibilità di fuggire per un po’ dalla realtà, guardando il mondo attraverso gli occhi di un avatar; e infine proprio la componente sociale, cioè la voglia di formare connessioni con gli altri giocatori, entrando a fare parte di uno sforzo collettivo.