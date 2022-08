In uno dei primi episodi di Heartstopper – la serie tv di Netflix che nei mesi scorsi ha spopolato tra gli adolescenti, compresi quelli italiani – c’è una scena in cui molti giovani lgbt+ si saranno riconosciuti all’istante: travolto dai sentimenti per il suo nuovo amico Charlie, il sedicenne Nick apre Google e digita “sono gay?”. È l’inizio di un’esplorazione della propria identità che lo porta a districarsi tra quiz a risposta multipla in stile Buzzfeed, articoli sull’omofobia e, alla fine, un vlog su YouTube in cui scopre una definizione con cui si trova a proprio agio.

“Quella scena mi ha fatto impazzire, perché cercare questa cosa su Google è proprio un rito di passaggio dei gen Z quando cominciano a farsi domande sulla loro sessualità”, dice Alessandro, studente universitario ventenne di Pavia che ha fatto coming out durante gli anni del liceo. “Certo, dopo ti rendi conto che già il fatto di andare a cercare un test per capire se sei gay o no dice qualcosa sulla tua identità. Intanto, però, internet per me è importantissimo per ottenere le prime risposte”.

Quello di fornire strumenti e termini che permettano di comprendere sé stessi, soprattutto in un paese in cui l’educazione sessuale e sentimentale nelle scuole e in famiglia è carente per tutti è soltanto uno dei tanti modi in cui, da oltre vent’anni, la rete aiuta la comunità gay, lesbica, bisessuale, trans, non-binary e queer a fiorire.

Prima dell’arrivo di internet, per le persone lgbt+ le opzioni erano limitate: per incontrare la propria comunità era necessario frequentare di persona circoli, associazioni e locali, spesso presenti solo nelle grandi città. E questo era un problema soprattutto per chi abitava in regioni quali o in provincia.

Il fatto che internet permetta a persone fisicamente lontane tra loro di interagire, ma anche di cominciare a comprendere e a esplorare la propria identità con i propri tempi, senza bisogno di lasciare la propria cameretta, ha aperto un mondo di possibilità.