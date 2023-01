Ma cosa resta degli incontri con Cabral cominciati in casa Pirelli, a Varese, nel 1963, e culminati quando Roma ospita la Conferenza internazionale di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi? Filomeno Lopes, giornalista e filosofo originario della Guinea-Bissau, da tempo in Italia, ne riflette nel suo nuovo libro in uscita per Castelvecchi: sarà intitolato Afroitalotopia, neologismo per una visione del futuro che si nutre di storia. “Quel dialogo”, sottolinea lo scrittore, “permise al movimento anticolonialista e terzomondista italiano dell’epoca di riconfigurare il proprio paradigma della resistenza, interpretando come un suo prolungamento le lotte di liberazione in corso in Africa”. Si provò allora, secondo Lopes, “ad adottare una prospettiva più ampia, dalla parte degli oppressi”.

Quello scambio si interruppe cinquant’anni fa, con un colpo di pistola alla tempia. È il 20 gennaio 1973: Cabral è assassinato da Inocêncio Kani, veterano del suo stesso partito, in circostanze mai del tutto chiarite. Lo sparo risuona a Conakry, nuova capitale dell’ex Guinea francese, divenuta la base dei guerriglieri in lotta con i portoghesi al di là del confine. Sotto accusa finiscono i servizi segreti di Lisbona, sospettati di un complotto. Sui quotidiani italiani la notizia finisce in prima pagina.

Non è una storia lontana, perché il tema dei rapporti con l’Africa è ancora presente. Lo confermano i richiami della politica odierna a Enrico Mattei, partigiano, deputato democristiano e fondatore dell’Ente nazionale idrocarburi (Eni). Allargando lo sguardo oltre il Mediterraneo, il 25 aprile 1961, a Firenze, Mattei aveva invitato a “ribellarsi contro l’ingiustizia, la prepotenza e la sopraffazione e per la sacrosanta difesa dei diritti umani”. Il suo obiettivo dichiarato era rompere l’oligopolio delle “sette sorelle” del petrolio (Exxon, Shell, British Petroleum, Mobil, Chevron, Gulf e Texaco), affermando il principio per il quale i paesi in cui si trovano le riserve devono ricevere i tre quarti dei profitti derivanti dai giacimenti. Della necessità di promuovere un “piano Mattei” per l’Africa ha parlato nel dicembre scorso l’attuale presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni. Basta “posture predatorie”, ha detto, e spazio invece alla collaborazione tra paesi, “valorizzando le identità e le specificità di ciascuno” e con l’Italia “nazione guida in questo approccio”.

Ma torniamo ad Afroitalotopia. Pagina dopo pagina si susseguono ritratti e citazioni di dirigenti politici ed esponenti della società civile protagonisti del dibattito sulla decolonizzazione tra gli anni cinquanta e settanta del novecento: da Aldo Moro ministro degli esteri al segretario del Partito comunista (Pci) Berlinguer, dal sindaco di Firenze Giorgio La Pira al presidente dell’assemblea del Consiglio d’Europa Giuseppe Vedovato, dall’avvocato e costituente Lelio Basso alla fotoreporter Bruna Polimeni. Nel dopoguerra in Italia brucia il ricordo dell’aggressione mussoliniana all’Etiopia e quello delle liberazioni africane è un processo vissuto con disagio, a volte in maniera traumatica. E però, sottolinea Lopes, dirigenti della Democrazia cristiana al governo come Amintore Fanfani, Vedovato o Moro “cercheranno di riconvertire la decolonizzazione in una spinta per avere un nuovo ruolo nella scacchiera geopolitica mondiale”.

Afroitalotopia è un omaggio a “personaggi nati in terra europea ma che hanno speso tutte le loro energie per servire la causa della libertà di popoli apparentemente lontani”. Sono rievocati discorsi di Pirelli, imprenditore e intellettuale, capace di guardare al di là dei guadagni economici immediati. “Ricordatevi che la resistenza non è affatto finita con la disfatta del fascismo”, disse rivolgendosi ai giovani. “Finché ci saranno sfruttatori e sfruttati, oppressori e oppressi, chi ha troppo e chi muore di fame, ci sarà sempre da scegliere da che parte stare”.

E poi Salvadori Lussu, traduttrice di poeti angolani, vietnamiti o curdi: “La resistenza bisognava continuare a farla nei nuovi spazi legali e costituzionali che ci eravamo conquistati, senza far finta che il fascismo fosse stato debellato e senza dimenticare che molti popoli gli spazi legali e costituzionali non li avevano e dovevano ancora affrontare la guerra per la loro sopravvivenza”. Il riferimento è anche alle colonie portoghesi, le ultime in Africa a essere liberate, dove cineasti, giornalisti e scrittori si recano per documentare e testimoniare. Tra loro c’è Polimeni, che accompagna Cabral nelle sue missioni ed è poi l’unica fotoreporter a documentare la proclamazione d’indipendenza della Guinea-Bissau il 24 settembre 1973.