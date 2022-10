Dante Alighieri nel canto XI del Paradiso scrisse: “Intra Tupino e l’acqua che discende / del colle eletto dal beato Ubaldo”, riferendosi proprio ai fiumi Topino e Chiascio (“l’acqua che discende del colle eletto dal Beato Ubaldo”), mentre il “colle eletto” è il monte Ingino, sopra a Gubbio, dal quale nasce questo fiume. Senza dubbio camminare per le antiche vie francescane ci ricorda l’eterno connubio tra terra e cielo, la maestosità delle “sorelle piante”, quel silenzio che qualcuno ha definito metafisico e che, soprattutto nei mesi freddi, non abbandona mai il camminatore neanche nelle zone più popolate.

Otto secoli dopo il paesaggio della valle del Chiascio, l’affluente del Tevere che serpeggia lungo il tragitto selvaggio tra le due città medievali, non è cambiato granché, se si esclude la diga costruita nel 1980 e mai portata a termine, che comunque non riesce a rovinare la bellezza arcaica della vallata.

Lungo il cammino che va da Gubbio alla sua città, che secondo la tradizione Francesco d’Assisi percorse tra il febbraio e il marzo del 1206, si narra che il frate subì un’aggressione da parte di un gruppo di briganti che lo spinsero sulla neve. Francesco chiese dunque accoglienza a dei ricchi abitanti del posto e trovò asilo nel castello di Coccorano. Dall’episodio, contenuto nella biografia del santo di Tommaso da Celano, si evince che Francesco non camminava per questi sentieri solo con il bel tempo e che queste terre aspre e selvatiche sono abitate da persone ospitali.

Al netto di tutte le rivisitazioni modaiole, cambi di nome, tentativi vani di farne il nostro cammino di Santiago, quello di san Francesco, già Sentiero francescano della pace, ora rinominato più laicamente La via di Francesco, si dovrebbe chiamare in un solo modo: il cammino che cura.

Il sentiero, che per il frate fu un percorso di liberazione verso la vita spirituale, va da La Verna, in Toscana, fino a Roma, passando per l’Umbria e la Sabina. Questo itinerario consiste in due tappe della cosiddetta via del nord: la Gubbio-Valfabbrica (38 chilometri) e la Valfabbrica-Assisi (circa 14 chilometri). Ma la prima tratta è meglio dividerla in due, pernottando nella località Valdichiascio, cosa che fa durare il viaggio tre giorni e due notti.

Del resto basta anche una sola tappa del cammino per richiedere il “passaporto del pellegrino”, un certificato gratuito che consente di avere accesso agevolato alle strutture di accoglienza lungo il percorso. In tutti i casi anche il camminatore più disinteressato alle vicende del santo patrono d’Italia sa che il tratto umbro, soprattutto quello che arriva ad Assisi, ha un fascino particolare per la presenza di una natura potente e sproporzionata. Non sarebbe azzardato definire questa sorta di canyon un enorme healing garden, prendendo a prestito il termine che si usa per quei giardini costruiti all’interno di case di cura o centri riabilitativi.

Cerro, roverella, carpino nero e orniello sono le piante che circondano i sentieri dove non è difficile incrociare istrici, cerbiatti, cinghiali, scoiattoli, volpi, lepri. E naturalmente è ancora viva la presenza del lupo. L’autunno e l’inverno qui possono essere ventosi e umidi, ma gli odori che si sprigionano sono più intensi rispetto a quelli della stagione estiva, sono i profumi di una vegetazione che invade i sentieri, i muri, le case.