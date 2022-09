“Vivo nella mia testa, non ho niente da dire di me”. Esordisce così Antonia Caruso, mettendo subito in chiaro che la strada sarà tortuosa. Trentanove anni, attivista transfemminista, formatrice, è riluttante a parlare di sé – “no, non scriverò mai il romanzo di formazione della mia vita” – non per un vezzo snobistico, ma per una ragione politica.

Parlare della sua transizione sarebbe riduttivo: “Sembra che le persone trans non possano parlare d’altro che delle persone trans. Se una persona trans parla di depressione si dà per scontato che il coming out risolverà tutti i suoi problemi di salute mentale. Non è così, sono trans e posso prendere comunque degli stabilizzanti per l’umore perché, per esempio, le condizioni di vita durante la pandemia sono state difficili”.