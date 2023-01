A Genova la battaglia del pesto la combattono tutti i giorni le migliori osterie, per la gioia dei clienti. E per la nostra, che abbiamo fatto un tour per mettere alla prova classifiche e certezze consolidate. La prima delle quali è che il pesto è fatto di sette ingredienti, non uno di più non uno di meno: basilico, olio extravergine taggiasco ligure, parmigiano reggiano, pecorino sardo, pinoli, aglio e sale grosso.

“Il burro no, è reato, non scherziamo. Sarebbe come mettere la panna nella carbonara”. Sofia ha solo diciott’anni, lavora al ristorante il Genovese e sa già tutto quello che c’è da sapere sul pesto. Anche se gli ingredienti della carbonara sono diversi, è identica la passione quasi fanatica con la quale i locali cercano di codificare e nobilitare una presunta ricetta tradizionale che, naturalmente, non esiste.

Cominciamo il viaggio da Sâ pesta, in via dei Giustiniani, nel centro storico di Genova. Siamo in una sciamadda, una di quelle botteghe che devono il loro nome alla “fiammata” per cuocere farinate, focacce e panisse, bocconcini di polenta di ceci fritti. Antonella, erede della famiglia Benvenuto che dagli anni cinquanta gestisce il ristorante, è una donna scaltra e ironica, brusca come si addice ai genovesi. Srotola un canovaccio con la ricetta del pesto e, mentre ci mettiamo a nostro agio con una farinata spettacolare, racconta: “Sâ pesta vuol dire sale pestato, questo era un magazzino del sale, che allora era in monopolio. Mia nonna veniva da Sori a vendere la prescinsêua”. Una sorta di cagliata acidula che se non volessimo sfidare l’ira dei genovesi chiameremmo yogurt.

Ed ecco il pesto, che qui mangiamo con le trofiette. Piatto abbondante, sincero, con la giusta dose di aglio e un formaggio delicato. Un ottimo inizio, a un prezzo competitivo, 9 euro. Come viene fatto? Antonella non si tira indietro. Il basilico: “Naturalmente ligure, di Pra’”. L’aglio? “Di Vessalico. È rosso e più delicato”. Formaggio? “Solo parmigiano invecchiato trenta mesi, non usiamo pecorino, perché seguo la ricetta di mio padre”. Il pinolo? “Di Pisa”. Tradizione e folclore vogliono che il basilico sia pestato con il mortaio. Ma sarà ancora così? “Figuriamoci, è impossibile per un locale, noi usiamo il frullino. E il basilico, prima, lo laviamo con l’Amuchina”. Prego? Quella del covid? “Sì, serve a eliminare i pesticidi”. Fagiolini e patate? (fatto così, il pesto si chiama “avvantaggiato”): “Ma va, quello è roba da turisti. La patata serve per l’amido, ma si usa soprattutto con la pasta secca, perché ha lo stesso tempo di cottura, 13 minuti. La nostra trofia fresca, invece, si fa in tre minuti”.

I caruggi del centro storico sono molto cambiati: “Qui c’erano operai e signorinelle che si vendevano. Tutta gente per bene”, racconta. “Ora è tutto più pulito, ma c’è anche molto spaccio”. Paghiamo, Antonella non ha il resto e lasciamo un euro in più, sarà un caso ma siamo a Genova.