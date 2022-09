Francesco Paolo Valentini non usa mezzi termini. “Il clima sta cambiando troppo rapidamente. Se continua così, a breve non riusciremo più a fare il vino in Italia”. Dall’alto della sua quarantennale esperienza, questo vignaiolo osserva con preoccupazione mutamenti che mai avrebbe pensato di vedere nella vita.

“Una volta si parlava di due rette che a un certo punto s’incontrano. Era quello l’attimo fuggente, il momento da cogliere per vendemmiare e avere un vino con l’acidità, gli aromi, i colori giusti. Oggi la maturazione fenolica non arriva più. Bisogna vendemmiare prima, altrimenti l’uva diventa marmellata”.

“Per 150 anni qui si è sempre vendemmiato più o meno alla metà di ottobre. Dagli anni ottanta la data è stata via via anticipata. Ormai vendemmiamo a metà settembre”. Gli effetti su un prodotto delicato come il vino sono rilevanti. Il caldo forte stimola in maniera anomala la maturazione zuccherina, a cui però non corrisponde un’adeguata maturazione fenolica.

Nel 2020 l’azienda non ha imbottigliato né il montepulciano né il rosato cerasuolo. “Bisogna smetterla con la retorica trionfalista per cui ogni annata è la migliore di sempre. Per onestà intellettuale dobbiamo dire che le condizioni climatiche stanno cambiando e che questo ha e avrà sempre di più ripercussioni sul vino che produciamo”.

Per questo a ogni vendemmia utilizza una squadra di assaggiatrici, che valutano nelle diverse zone del vigneto se l’uva è all’altezza degli standard di qualità dell’azienda. A volte, sempre più spesso, si decide di no e si salta un’annata.

Valentini è un artigiano rigoroso, che usa lieviti naturali, interviene pochissimo in cantina e ha un’attenzione quasi maniacale per la materia prima. Segue il principio secondo cui il buon vino si fa in vigna.

Con 49 milioni di ettolitri imbottigliati, dice l’Unione italiana vini, l’Italia è il primo produttore mondiale di vino. È pensabile che perda questo primato, sotto gli effetti della crisi climatica? “Chi come me ha una produzione artigianale se ne accorge prima, ma presto o tardi tutti ne misureranno gli effetti. Di questo passo, il prosecco si farà a Oslo e noi coltiveremo banane e ananas”, dice allarmato il produttore abruzzese.

Le previsioni della modellistica del clima sembrano confermare le sue ipotesi. Secondo un rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente, le rese agricole in Italia potrebbero diminuire del 50 per cento entro il 2050. Analizzando diverse colture, il rapporto prevede un crollo di valore dei terreni agricoli fino all’80 per cento nel 2100, anche in zone di pregio come il Chianti.

“Già nel 2021, le gelate in primavera hanno prodotto una perdita di produzione del 15 per cento nell’area tra Firenze e Siena”, afferma Marco Moriondo, ricercatore all’Istituto di biometeorologia di Firenze del Consiglio nazionale delle ricerche. All’inizio di aprile, un’ondata di freddo eccezionale ha portato il termometro molto al di sotto dello zero in buona parte della Toscana, gelando le prime gemme sulle piante e bloccando il processo di fruttificazione.