Girando per la Valle Galeria, a cavallo tra il Grande raccordo anulare e l’aeroporto di Fiumicino, la toponomastica è da romanzo fantasy. C’è Malagrotta, tristemente nota per la sua immensa discarica. C’è via di Valle Bruciata, che si incunea come un serpente dall’Aurelia costeggiando campi di grano e più prosaiche raffinerie e piste di motocross. C’è via di Malnome, con le sue propaggini via di Castel Malnome e di ponte Malnome, aggrovigliate su stesse in un reticolo che fa impazzire i navigatori costringendoli a snervanti ricalcoli. “Nei nomi delle nostre strade era già scritta la nostra condanna”, scherza Emanuela D’Antoni, combattiva rappresentante del comitato Valle Galeria libera. “Pensa che questa via è stata rinominata Malnome perché una volta era chiamata monte cazzo”.

Qui non sorge solo l’ex discarica chiusa nel 2013 e ancora da bonificare, diventata simbolo nefasto dell’intero quartiere. Ci sono anche i due impianti di trattamento meccanico biologico (Tmb), uno dei quali è andato a fuoco il 15 giugno scorso; la raffineria Eni che si estende su 97 ettari, un deposito di carburanti di 22mila metri quadri, quattro oleodotti e un impianto di smaltimento di rifiuti ospedalieri, chiuso e trasformato in un’area di trasferenza, come si dice nel gergo dell’Ama (l’azienda che si occupa di rifiuti nel comune di Roma), cioè un luogo di accumulo dei rifiuti raccolti in città in attesa di essere trasferiti in un impianto di trattamento.

Tale è la concentrazione di siti pericolosi che l’intera area è stata classificata a “rischio di incidente rilevante”. “È mai possibile che cinque dei sei stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante del comune di Roma siano nella zona di Malagrotta?”, si chiede D’Antoni. “Non dovrebbe valere il principio di una condivisione di oneri e rischi?”.

L’attivista mostra lo scheletro del Tmb dopo l’incendio del giugno scorso: se Roma è sommersa dall’immondizia è anche a causa di questo rogo. L’impianto trattava 900 tonnellate di rifiuti al giorno, che oggi non hanno destinazione. “Non so come sia scoppiato, ma so che si è evitata una tragedia vera: qui a pochi passi c’è un deposito di gas”, dice indicando l’impianto in questione.

All’indomani dell’incendio in un raggio di sei chilometri è stata dichiarata la zona rossa: per una settimana asili e centri estivi sono rimasti chiusi, i pascoli e il consumo di alimenti della zona vietati. Il rogo è stato la goccia che ha fatto traboccare un vaso, che era già ampiamente colmo. Molti se ne sono andati da parenti, non pochi stanno pensando di trasferirsi altrove. Come Roberta Micalessi, che ha una piccola attività di produzione di uova con duecento galline allevate all’aperto. “Dopo l’incendio non ho più venduto niente per diversi giorni”, dice sconsolata. La sua azienda sorge ai piedi della cava di monte Carnevale, dove l’ex sindaca Virginia Raggi voleva costruire una nuova discarica, a meno di un chilometro in linea d’aria da quella di Malagrotta. Non se n’è fatto nulla, e il proprietario della cava Valter Lozza è stato indagato. Ma intanto Micalessi ha capito che non era aria di fare quegli investimenti con cui pensava di allargare il business. “Dopo l’incendio ho perso ogni speranza, sto cominciando a guardarmi intorno per capire dove andare”.

Malagrotta è il simbolo più eclatante dell’abbandono in cui versa un’area vastissima che potremmo definire il quadrante che non c’è: Roma ovest. È in questa sequela di quartieri dormitorio staccati gli uni dagli altri e attraversati da grandi aree agricole poco sfruttate che si trova l’origine di molti dei mali della città e dei principali grattacapi per il sindaco Roberto Gualtieri. Sono scoppiati quasi tutti qui gli incendi che da un mese a questa parte stanno sfiancando la capitale, con una frequenza impressionante e sospetta. Qui è il terminale del mancato smaltimento dei rifiuti che Roma produce in abbondanza e non ricicla quanto dovrebbe. Qui ancora nei mesi scorsi è arrivata la nuova pandemia, non pericolosa per l’essere umano ma molto letale per maiali e cinghiali: la peste suina africana si sta diffondendo a macchia d’olio tra le mandrie di ungulati che da anni pascolano indisturbati tra i giganteschi parchi dell’area e le strade limitrofe.