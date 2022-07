Quando entrò in funzione era la più grande d’Europa. Oggi giace spenta nei pressi del litorale pontino, a mostrare con la sua ingombrante presenza tutte le criticità di un possibile rilancio dell’atomo civile. Aperta dall’Eni nel 1963, la centrale nucleare di Borgo Sabotino, vicino a Latina, è una delle quattro presenti sul territorio nazionale, la prima mai costruita e quella che per ultima sarà smantellata. A una data che nessuno è ancora in grado di indicare, con costi che nel frattempo hanno raggiunto livelli stratosferici.

Il 15 giugno scorso il governo ha deciso di commissariare la Sogin, “in considerazione della necessità e dell’urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani”, come si legge nel cosiddetto decreto sostegni. Il commissario, che avrà poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sarà nominato entro il 22 luglio. Dovrà imprimere un’accelerazione a un processo che pare arenato, frenato dalle infinite lungaggini italiane e metafora potente dei tempi che cambiano: se all’epoca ci sono voluti cinque anni per costruire la centrale e metterla in funzione, oggi ne impiegheremo almeno quaranta per chiuderla. I ritardi accumulati stanno facendo salire enormemente il costo delle operazioni: secondo le ultime stime della Sogin, l’intero decommissioning costerà alla collettività la cifra record di 7,9 miliardi di euro.

La centrale è inattiva da quando, nel 1987, i referendum sul nucleare dichiararono chiusa la parabola dell’atomo civile italiano. Da allora è in attesa di essere smantellata. Il compito è stato affidato alla Sogin, la società pubblica costituita ad hoc nel 1999 per occuparsi del decommissioning, ossia lo smontaggio delle centrali e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Ma le operazioni avanzano a rilento, per difficoltà tecnologiche e per l’ostacolo di natura tutta politica dell’identificare un sito dove costruire il deposito nazionale di stoccaggio del materiale radioattivo.

A pochi passi dalla spiaggia, l’impianto è un pezzo di archeologia industriale che racconta la saga in parte dimenticata dell’atomo italiano: negli anni sessanta l’Italia puntò decisamente sul nucleare per la produzione di energia elettrica. In un video dell’epoca è possibile vedere l’allora presidente dell’Eni Enrico Mattei presenziare alla posa della prima pietra sul terreno incolto di Borgo Sabotino e annunciare trionfante la costruzione “della prima centrale di questo tipo in Europa occidentale”. Il manager non riuscirà mai a vedere lo stabilimento in funzione: morirà in un misterioso incidente aereo pochi mesi prima dell’inaugurazione. Ma intanto nuovi progetti erano stati avviati. Dopo quella di Latina, furono costruite altre tre centrali sul suolo nazionale: quella di Sessa Aurunca, sul fiume Garigliano, in provincia di Caserta, rimasta operativa dal 1964 al 1978; quella di Trino Vercellese, in Piemonte, entrata in funzione nel 1965 e infine quella di Caorso, sulla riva destra del Po in provincia di Piacenza, l’ultima aperta nel 1981 con un reattore di seconda generazione molto più potente di quelli delle altre tre (860 megawatt).

Nei primi anni sessanta l’Italia era il terzo paese al mondo per potenza nucleare installata, subito dopo Stati Uniti e Regno Unito. Poi la produzione rallentò. Il primo piano energetico nazionale, varato nel 1975, prevedeva uno sviluppo della componente nucleare, con la costruzione di otto nuove unità su quattro siti, anche sulla scia della crisi petrolifera del 1973 e della necessità di dotarsi di una maggiore autonomia energetica. Ma alcuni eventi rallentarono il processo, fino alla sua completa interruzione.

Nel 1979 ci fu un incidente alla centrale di Three Mile Island, negli Stati Uniti, con perdita nell’ambiente di materia radioattiva. Di conseguenza la centrale sul Garigliano, chiusa per manutenzione nel 1978, non venne più riaperta; mentre l’inaugurazione di quella di Caorso fu posticipata (aprì due anni dopo il previsto). Nell’aprile del 1986 l’esplosione del reattore nella centrale di Černobyl, nell’allora Unione Sovietica, diede ulteriore spinta al movimento antinucleare. Un anno e mezzo dopo, nei referendum del novembre del 1987, una schiacciante maggioranza di italiani si espresse contro il nucleare.

I quesiti non prevedevano direttamente la chiusura delle centrali, ma ponevano una serie di paletti, limitando la possibilità del governo centrale di imporre le proprie decisioni ai territori dove dovevano sorgere gli impianti e abrogando la possibilità di garantire contributi agli enti locali come forma di compensazione. I sì ottennero circa l’80 per cento dei voti. Visto l’orientamento dell’opinione pubblica, il governo decise di chiudere definitivamente la parentesi del nucleare. La centrale di Montalto di Castro, nell’alto Lazio, la cui costruzione era stata avviata nel 1982 e prevedeva due reattori da 982 megawatt ciascuno, non venne mai ultimata e sul sito nacque un impianto a policombustibile.