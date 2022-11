Un cartello in via Beniamino Franklin, nel rione Testaccio a Roma, pubblicizza una mostra per il centenario della nascita del quartiere. In questa parte del rione, la più silenziosa, le case affacciano sul fiume. Il perimetro degli edifici ne segue la curva e s’interrompe ogni tanto per svelare spazi verdi e luminosi cortili. Una traversa più in là compare all’improvviso il volto di Lando Fiorini, cantante popolare romano, dipinto su una parete alta quattro piani e senza finestre. Tra le canzoni per cui è ricordato c’è Forza Roma, forza lupi, un inno dei tifosi romanisti.

“Ma quando si dice risanare non si intende che si deve risanare questo o quell’ettaro di terreno, ma che si devono risanare le condizioni di vita, di lavoro e di abitazione di chi in quell’ettaro abita, che si deve ridimensionare il rapporto tra quegli abitanti e la città cui appartengono”, scriveva negli anni sessanta l’urbanista Italo Insolera. Avvenne il contrario: i poveri, i disoccupati e gli immigrati furono trasferiti nelle periferie.

Magni non avrebbe approvato un’opera di street art sul suo edificio: criticava gli interventi compositivi che non contribuiscono in nulla alla funzionalità delle soluzioni architettoniche. Qualche anno dopo, sull’altra sponda del fiume, cominciò il “risanamento” del centro storico voluto da Mussolini. Si demolirono le case, si allontanarono gli abitanti, si fece il vuoto.

Ai lati del volto di Fiorini l’intonaco è eroso dal tempo e da lavori parziali. Al centro della parete c’è un rilievo decorativo, la targa dell’Istituto case popolari. Testaccio, il primo quartiere operaio di Roma, fu pianificato alla fine dell’ottocento per alloggiare i lavoratori del mattatoio e delle fabbriche del vicino quartiere Ostiense, oggi anche questo pieno di murales. Il comune comprò i terreni ma la costruzione di Testaccio, affidata a imprese private, andò avanti a rilento perché tirare su le case per il ceto operaio non era redditizio. L’elezione a sindaco di Ernesto Nathan nel 1907 sbloccò la situazione. Fu introdotta una tassa sulle aree fabbricabili e il comune concesse mutui all’Istituto case popolari per incrementare i programmi di edilizia pubblica.

La street art nasce come evoluzione del writing, la pratica di taggare ogni superficie possibile con la propria firma. Dalle tag, che si diffusero a New York alla fine degli anni sessanta, nacquero i graffiti, accusati di creare degrado e accomunati a fenomeni di criminalità. Con le loro scritte sui muri i giovani delle periferie volevano affermare la propria identità e reclamare il diritto allo spazio urbano da cui erano esclusi. A differenza del writing la street art, che in origine era proibita, è fatta di immagini: l’intenzione è artistica, quindi può essere autorizzata. E in effetti lo è sempre più spesso perché, addirittura, aiuterebbe a promuovere “il decoro nelle periferie della città”, come ha detto l’assessore alle politiche abitative della regione Lazio all’inaugurazione del murale nella centralissima Garbatella, dove le case finite sul mercato con i piani di dismissioni dell’Ater valgono moltissimo.

Il murale, dipinto da Lucamaleonte, è stato commissionato dalla Fondazione Roma Cares della squadra di calcio AS Roma, che ne ha realizzati diversi nei lotti di case dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (Ater) della regione Lazio. Al Tiburtino III c’è il volto di Anna Magnani, al Tufello c’è Gigi Proietti, a Garbatella è apparso il faccione del marchese del Grillo interpretato da Alberto Sordi. I soggetti finanziati dalla AS Roma rappresentano, neanche a dirlo, una certa idea di romanità. Sono gli ultimi arrivati tra centinaia di murales realizzati in città in quartieri che erano o sono ancora popolari. Nei lotti Ater di Tor Marancia c’è perfino un museo condominiale di street art.

Nel 2017, sentiti dalla commissione parlamentare d’inchiesta “sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie”, alcuni rappresentanti istituzionali di Bari hanno denunciato un “problema d’identità” delle periferie, legato alle origini dei quartieri popolari, alla mancanza di fondi e alla carenza di spazi di socialità. “Bisogna puntare anche sulla creatività”, ha detto alla commissione Anna Maria Curcuruto, l’assessora alla pianificazione territoriale-urbanistica e politiche abitative della regione Puglia. Nel 2020 la regione ha approvato una legge per promuovere la street art e ha stanziato 3,6 milioni di euro per iniziative culturali. A ottobre dell’anno scorso a Bari è nato un quartiere museo di street art: dieci artisti hanno dipinto altrettante pareti di edifici popolari nella parte vecchia del quartiere San Paolo. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Mecenate 90, curata da Gianluca Marziani e Stefano Antonelli di 999Contemporary – la stessa che ha realizzato il museo condominiale di Tor Marancia – e finanziata dalla regione Puglia.

Oggi non si parla più di risanamento, ma di rigenerazione delle città. Le periferie, aree urbane economicamente più fragili e con più alti tassi di disagio sociale, devono essere “riqualificate”. E la street art, capace di riscattare identità locali stigmatizzate, sarebbe uno degli strumenti per farlo. Il problema è che il termine street art significa tutto e niente. E, a ben guardare, anche la “rigenerazione urbana” può essere interpretata con esiti diametralmente opposti. Un conto è intervenire sulle cause socioeconomiche e sulle disuguaglianze che rendono alcuni quartieri più vivibili e altri meno; un altro è dipingere muri. La questione delle periferie riguarda, in verità, la crisi della città pubblica.

In Italia non ci sono politiche strutturali per le periferie, ma interventi episodici

I problemi a San Paolo sono cominciati molti anni fa. Il quartiere è stato costruito a sette chilometri dal centro di Bari alla fine degli anni cinquanta con il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica Ina-Casa che realizzò le case fuori dalle città, in aree comprate al prezzo dei terreni agricoli, per eludere la speculazione fondiaria che rischiava di far aumentare il costo degli alloggi. L’idea era costruire quartieri autosufficienti, con servizi, occasioni di lavoro e di socialità per i ceti popolari. Si pensava che gli abitanti di San Paolo avrebbero lavorato nella vicina area industriale.

Ma troppe cose non hanno funzionato. Molti servizi non sono arrivati, i costruttori privati non hanno versato i contributi, mancano giardini, piazze, negozi, spazi attrezzati. Manca il lavoro. La rendita, il valore dei suoli e delle case, è aumentata con l’urbanizzazione del territorio, con la costruzione di strade, fogne, e poi di scuole, ospedali, poste, insomma con l’arrivo della città pubblica.

Il valore di un bene, di una casa, deriva soprattutto dal contesto. Ma in Italia di questo valore, generato dalla collettività, si sono appropriati i privati. Ancora oggi la quota dei contributi privati per i programmi di trasformazione urbanistica è molto più bassa di quella applicata in altri paesi europei. “Non c’è da stupirsi se le città italiane hanno visto l’incremento di fenomeni di degrado e di abbandono”, si legge nella relazione finale della commissione periferie.

Nel 1998 il fondo statale per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica – che spendeva in media un miliardo di euro all’anno, 33 miliardi di euro in vent’anni – è stato soppresso. Nelle case di San Paolo le infiltrazioni e l’umidità attaccano pareti e soffitti, i balconi si sbriciolano, le cantine sono inagibili. Il comune e la regione fanno il possibile con quello che c’è.

In Italia non ci sono infatti politiche strutturali per le periferie ma interventi episodici, come il bando per le periferie del 2016, che finanzia interventi per il decoro e la sicurezza urbana. Il fatto che il bando sia del ministero dell’interno e non del ministero delle infrastrutture, a cui competono le politiche abitative, la dice lunga su quanto la rigenerazione urbana sia concepita come un problema di ordine pubblico e di decoro, non di inclusione sociale. Il bando non prevede fondi per ristrutturare le case e migliorare le condizione di chi le abita; finanzia piste ciclabili, orti urbani e opere di street art.

In 18 comuni dell’area interna delle Madonie, nel territorio della città metropolitana di Palermo, ha finanziato “un mosaico di colori vivaci e illustrazioni” che “richiama un’iconografia fortemente identitaria e partecipa a un processo di rigenerazione urbana in cui la comunità è protagonista del proprio rinnovamento”, si legge sul sito di I Art Madonie. Il rinnovamento è affidato alla raffigurazione di tradizioni, mestieri e storie locali, insomma a un’idea d’identità legata al passato, forse più attraente per i turisti che per i nuovi abitanti. Intanto il ministero della salute chiudeva i piccoli ospedali. I comuni delle Madonie sono rimasti senza punti nascita, i sindaci hanno protestato: l’ospedale più vicino dista un’ora e mezza in automobile.