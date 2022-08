C’è un grande assente nel dibattito sulla lotta all’inflazione: i beni collettivi. I poteri rispondono con gli attrezzi spuntati della politica monetaria, e litigano su altri più efficaci ma complicati strumenti, come il price cap, il tetto massimo ai prezzi. I singoli, come sempre, sono chiamati ad arrangiarsi, con sofferenze economiche enormi. Ma c’è un’altra strada, quella dei beni e servizi pubblici.

Il caso più eclatante è quello dei trasporti. In Germania ci hanno provato, con l’esperimento del biglietto mensile a 9 euro per tutti i treni locali: è stato un successo nei mesi estivi, ma ha anche creato molti problemi di sovraffollamento e disservizi. Come poteva essere prevedibile, ci si è accorti che non basta dare biglietti gratis – o superscontati – se non si aumenta l’offerta, e se non si attrezzano tutti i servizi per far funzionare la cosa, facendo diventare il trasporto pubblico il normale e assolutamente prevalente mezzo per andare al lavoro, a scuola, a fare la spesa.

È solo un esempio di un approccio collettivo allo shock energetico che manca totalmente nelle politiche nostrane e anche nelle proposte della campagna elettorale. Finora, la risposta alla crisi energetica e alla conseguente crescita dell’inflazione è stata affidata alle banche centrali, con il rialzo dei tassi che, non potendo incidere sulle cause dell’aumento dei prezzi, non farà altro che spingerci in recessione.