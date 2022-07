L’estate italiana sarà caldissima, cortissima, cattivissima. Ma al di là del clima, e per chi non voglia passare l’agosto a parlare di microalleanze e s’interessi ai problemi sociali ed economici, di cosa si parlerà in questa campagna elettorale? Già da decenni, almeno dalla firma del trattato di Maastricht e poi del patto di stabilità e crescita, lo spazio della politica economica nazionale si è ristretto.

A meno di non proporre l’uscita dell’Italia dall’Unione europea – e nessun partito, nel momento in cui l’Unione ci assegna 191,5 miliardi da spendere in investimenti, si sogna di mettere questo suicidio nel suo programma – chi vincerà le elezioni si troverà davanti un sentiero già scritto. Da un lato, dovrà mettere in pratica il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per ottenere le tranche di finanziamento successive ai 46 miliardi già incassati (modifiche al Piano si possono proporre, ma non sarebbero ben accette da Bruxelles); dall’altro, in caso di turbolenze sui mercati che facciano crescere eccessivamente la differenza di rendimento (spread) tra i titoli italiani e quelli tedeschi, dovrà sottomettersi alla ulteriore vigilanza prevista dal nuovo scudo della Banca centrale europea (Bce), varato proprio nel giorno della caduta del governo di Mario Draghi e del quale probabilmente l’Italia sarà il primo test.

Ma sarebbe sbagliato dedurne che, a questo punto, non c’è spazio per due (o più) opzioni di politica economica. O che, peggio, siamo alla solita riedizione del derby tra i moderati-europeisti-realisti –che grosso modo si propongono come i garanti in Italia dell’establishment europeo, infischiandosene della loro ex-base sociale e delle sofferenze di chi non arriva a fine mese – e la destra populista in campagna elettorale permanente, che interpreta quel disagio con promesse di spese e sgravi che non può mantenere. Sarebbe sbagliato perché molto è cambiato dal 2018, in Europa e in Italia.

Vista dall’Europa, la campagna elettorale italiana è pericolosa. Ma stavolta non solo e non tanto per l’Italia, quanto per l’Europa stessa. Che a fatica, e con continui rischi di tornare indietro, si è data degli strumenti attivi di bilancio con il piano Next generation EU (la cornice dentro la quale sta il Pnrr), finanziato con un embrione di debito comune assai ostacolato e mal visto dai falchi del nord; e ha confermato uno scudo di solidarietà contro la speculazione, dopo il “whatever it takes” del 26 luglio 2012 (esattamente dieci anni fa), anche questo ancora da mettere alla prova e rafforzare.

Non è solo l’Italia che si gioca l’aiuto e i soldi europei; ma anche l’Unione europea che, se l’Italia cede, si gioca la possibilità di andare avanti su una strada federale, solidale e progressista, nella cui difficilissima costruzione la leadership italiana dovrebbe avere un ruolo, tessendo le alleanze giuste e ponendo proposte attuabili. Le spinte a difendere solo gli interessi nazionali dei più forti sono sempre presenti, e aumenteranno in tempi di crisi; singolare e tragico sarebbe se anche i deboli, come noi, si associassero a queste spinte: un po’ come se i poveri votassero per i partiti che propongono di tagliare le tasse ai ricchi, come purtroppo è successo più di una volta da Donald Trump a Matteo Salvini.