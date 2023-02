Vale per tutti: perché qui, perché proprio adesso? Questione di slogan: perché Sanremo è Sanremo, viene da dire. Va da sé che alcune esibizioni sono intense emotivamente o dal punto di vista tecnico, come quella magistrale di Colapesce e Dimartino o la prima di Grignani, che arrugginito arranca, si commuove e in coda fa un sorriso liberatorio un po’ in stile Joker che da solo vale la serata.

È un Sanremo di storie, appunto: dalle reunion di Paola e Chiara e degli Articolo 31 , entrambe in sospeso da oltre vent’anni e “sbloccate” per l’occasione, ai ritorni di Marco Mengoni e Ultimo, due che visti i trascorsi in quel teatro (rispettivamente primo e secondo classificato nel 2013 e nel 2019) hanno tutto da perdere. Ancora: i Coma_Cose, che con L’addio cantano l’antitesi della canzone d’amore che nel 2021 li aveva fatti scoprire al grande pubblico (Fiamme negli occhi); Colapesce e Dimartino, che trasformano la collaborazione estemporanea di Musica leggerissima in un legame consolidato, e Gianluca Grignani, che esce da quasi dieci anni di latitanza dalle scene e problemi personali con una canzone dedicata al padre lontano, Quando ti manca il fiato .

Alla fine è un Sanremo che si nutre di storie, che se le divora. Con la direzione artistica di Amadeus ‒ ma il processo di rinnovamento era cominciato già con Claudio Baglioni nel 2019 ‒ ormai il festival è diventato un appuntamento troppo più grande rispetto agli altri eventi televisivi e non solo in Italia, e i cantanti sono disposti a tutto per partecipare. Mettono sul piatto vicende artistiche e personali, sacrificano anni trascorsi a costruirsi una credibilità diversa, a volte perfino rinnegano se stessi, pur di esserci. E l’Ariston, ovviamente, ci costruisce sopra uno show che sbanca i dati di ascolto.

Il punto è che, al di là di questo, molte delle canzoni non offrono spunti. Manca, per dire, uno sguardo contemporaneo sugli arrangiamenti (quello di Soldi di Mahmood e Voce di Madame, per citare i due esempi più recenti), una prospettiva nuova su tematiche storicizzate, là dove per le canzoni d’amore l’anno scorso c’era Tuo padre, mia madre, Lucia di Giovanni Truppi. I più giovani ‒ mai così tanti, e dai quali ci si aspetta il salto in avanti ‒ assecondano la tradizione per cui perfino i rivoluzionari, una volta all’Ariston, presentano i loro pezzi meno estremi.

Al di là di prodotti nati vecchi (Leo Gassman) o innocui (Olly), Tananai con Tango sacrifica l’attitudine dance che l’ha consacrato per una ballata onesta ma classica, forse in preda all’ansia di essere preso sul serio dopo un anno trascorso da meme. I Coma_Cose lo seguono a stretto giro, mentre in Mare di guai di Ariete si sente la mano del coautore Calcutta, che è una garanzia di efficacia ma non per forza di freschezza. E Due di Elodie è fin troppo collaudata, sia per lei sia per le tante radio che già la trasmettono. Non sono brutte canzoni: è che si prendono pochi rischi. Come alla fine se ne prendono pochi Rosa Chemical e il suo elettroswing da autoscontro (Made in Italy), le cui “perversioni” possono essere considerate tali solo dal pubblico più reazionario.

Meglio, allora, Il bene nel male di Madame, che oltre a raccontare gli amori di una prostituta è un pop sintetico e metropolitano meno ambizioso di Voce ma credibile. E meglio soprattutto Lazza con Cenere, paradossalmente rigenerato dalla sgrezzata da prima serata, grazie alla produzione di Dardust che lo porta lontano da certe approssimazioni della drill, tra elettronica e canzone d’autore. Dopo essere diventato l’idolo dei figli ora vuole conquistare i loro genitori, ma se questo ormai pare un passaggio obbligato per molti, lui almeno mostra carattere nel farlo. Invece sa di occasione persa Duemilaminuti di Mara Sattei, troppo tradizionale nonostante lei sia un’autrice brava a restare sospesa tra vintage e urban e abbia coinvolto nella scrittura il fratello thasup, genio della trap e del pop italiano.