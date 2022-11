Ma solo scombinando questo giocattolo perfetto, che a tutti suona semplice e familiare, si capisce quant’è complesso: il coro dell’inciso, in stile madrigalista, nasce dalla sovrapposizione di quattro take diversi, la stessa voce del cantante siciliano è registrata due volte per dare vita a quell’effetto “tipo sdoppiamento”, quasi spettrale, su cui forse non ci si era mai soffermati troppo; e poi il giro di sassofono che ricorda gli anni sessanta, la ritmica che flirta con la disco music, l’orchestra in sottofondo che sembra presa in prestito dalla classica. Questioni tecniche, questioni da Battiato.

Centro di gravità permanente è in La voce del padrone, l’album che nel 1981 lo trasformò in un fenomeno di massa (fu il primo uscito nel nostro paese a superare il milione di copie vendute) e che dà il titolo a questo Franco Battiato – La voce del padrone, film documentario di Marco Spagnoli al cinema dal 28 novembre al 4 dicembre. Lì erano contenute, tra le tante, anche Cuccuruccuccù e Bandiera bianca. Come ricorda Alice, cantante e altra sua storica collaboratrice, “all’epoca, in qualsiasi posto andassi, c’erano quelle canzoni in sottofondo”.

Dietro un album così non c’è mai stato niente di normale: figlio della scelta di chiudere con la sperimentazione (“ho deciso di fare successo”, avrebbe annunciato all’epoca Battiato all’etichetta che stava per metterlo sotto contratto), è composto da brani apparentemente facili e micidiali, ma in realtà complicati, stratificati. I testi, per esempio, hanno portato nel vocabolario della canzone d’autore termini ed espressioni che prima di lui nessuno aveva mai messo in metrica – per di più in una tanto orecchiabile: i “gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming”, lo “shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini”. Un breviario, insomma, di come Battiato intendesse la musica leggera.