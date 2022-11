Sul sito ufficiale del C2C festival – finora noto come Club to Club, il festival di musica elettronica più importante in Italia, di scena dal 3 al 6 novembre con circa trenta show a segnare il “ritorno alla normalità” – sulla localizzazione dell’evento si legge questo: “Torino / Europa”. È un dettaglio, ma dice molto. Da un lato, infatti, si parla di uno dei festival a maggior vocazione internazionale nel panorama del nostro paese, sia per la scelta degli ospiti sia per il tentativo di coinvolgere pubblico che viene dall’estero; dall’altro, è proprio il legame con la città in cui è nato a renderlo quello che è. Come se le identità si sovrapponessero: C2C è un’espressione di Torino, sarebbe potuto nascere solo lì, e parla al mondo.

E questa ventesima edizione ha provato a confermarlo anche proponendo, più che in passato, un’esperienza immersiva nella città. Ha rinunciato a eventi-corollario, è vero, ma ha mantenuto i suoi luoghi simbolo (l’enorme e funzionale Lingotto per le serate di punta di venerdì e sabato, rimasto in pausa durante la pandemia; le più piccole e suggestive Officine Grandi Riparazioni, Ogr, per giovedì e domenica) invitando gli spettatori ad arrivare nel tardo pomeriggio per restare fino alle quattro di mattina e garantendo la possibilità di accedere alla pinacoteca Agnelli e ad altre zone del Lingotto. Tra l’altro poi, come da tradizione, di giorno c’era anche la Contemporary Art Week.

Poi quel modello è sparito lì come in tutta Italia, ma paradossalmente il festival è cresciuto, diventando il più grande tra quelli al chiuso nel nostro paese e un riferimento in Europa. Tra gli ospiti passati di lì: Franco Battiato (2014), Thom Yorke (2015), Aphex Twin (2018). Si è istituzionalizzato, ha scoperto gli spazi del Lingotto e un pubblico attento e affezionato, e però non ha mai perso il gusto per le proposte più alternative e la ricerca, per una musica da ballare e intelligente. Tanto più quest’anno in cui è definitivamente “uscito dal club”, dal nome – passato da da Club to Club, appunto, al meno vincolante C2C – al programma.

Club to Club, infatti, era nato nel 2002 come evento underground, di una notte, dove con un unico biglietto si potevano girare i locali dei Murazzi. Di club in club, appunto, in un momento in cui la cultura del clubbing brillava e Torino era il centro di quella movida diversa, contaminata, libera.

È stata dunque un’edizione nel segno della contaminazione, della contemporaneità e in senso ampio della sperimentazione, tra hyper-pop, jazz, rap e r&b e l’elettronica come filo rosso. Le esibizioni migliori sono state proprio quelle coerenti con questo approccio, come il dj set che Jamie XX ha trasformato in una lunga festa in cui tra frammenti presi qua e là è riuscito a far sembrare tutto “pop”, popolare: la dubstep e suoi brani come Gosh, pezzi da battaglia di Steve Aoki, i Beach Boys e perle italiane come il 2° coro delle lavandaie.

Discorso simile per i Bicep, che il giorno dopo, in un concerto di sintetizzatori e visual psichedelici, hanno suonato per due ore quasi un unico flusso di loro canzoni, passando dalla dance all’house alla techno. E lo stesso vale per i Nu Genea, che in contemporanea si esibivano nell’altra sala in un dj set con inserti live che, come sempre, pescava in mari insoliti come l’etnica mediorientale e il funk italiano, napoletano, degli anni settanta e ottanta. Sabato, oltretutto, la direzione artistica di quel palco è stata curata da loro, con spettacoli scelti da tutto il Mediterraneo; tra questi, quello di Deena Abdelwahed è stato il migliore, una conferma della tradizione per cui il festival serve a scoprire artisti poco conosciuti.