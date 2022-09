Ma presto tutto torna. I Red Axes fanno crescere l’atmosfera, sembra un riscaldamento per il passaggio successivo, che comincia verso mezzanotte con il parterre affollato e voglioso. Cosmo mette in piedi una festa che è un inno alla danza, alla corporeità e al lasciarsi andare, chiudendo quel cerchio aperto nel pomeriggio dall’elettropop di Ditonellapiaga e passato per gli altri ospiti, Fulminacci compreso. La forza di Spring Attitude sono i ponti che crea.

Poco prima era arrivato Daniele Silvestri, “il motivo per cui faccio musica”, ha detto Fulminacci; hanno eseguito una cover della sua Salirò apprezzata da un pubblico in cui ci sono perfino i bambini, in un passaggio di consegne tra vecchio e nuovo. Il resto prosegue in stile karaoke, tra cori di Hey Jude dei Beatles e le varie Tattica e Santa Marinella, per le quali Fulminacci è considerato uno dei cantanti più freschi della nuova generazione.

Sono passate da poco le dieci e mezza di sera quando Fulminacci sta per concludere il suo concerto sul palco principale di Spring Attitude, a Roma. È venerdì 16 settembre – il primo dei due giorni del festival – e siamo a Cinecittà, in un grande spazio all’aperto con una scenografia che rimanda all’antica Roma: scalinate, colonne, terrazze, balconi.

Nella capitale mancano festival musicali per il grande pubblico. D’estate, per esempio, ci sono solo rassegne come Rock in Roma: due mesi di singoli concerti inseriti in cartelloni ampi, per i quali bisogna comunque acquistare il singolo biglietto ogni sera.

Non c’è un appuntamento che in pochi giorni proponga tutta insieme una selezione di live diversi ma coerenti tra loro, costruendo percorsi sonori e rappresentando una vera esperienza per chi partecipa e con un legame con il luogo che lo ospita, come succede spesso nel resto d’Italia.