Natale a Bolzano. E quindi mercatino. Ma non solo. Città di culture che s’incontrano, in passato non in modo pacifico: per restare al novecento, il passaggio dell’Alto Adige/Sudtirolo al Regno d’Italia dopo la grande guerra, l’italianizzazione fascista, le cosiddette “opzioni” con migliaia di sudtirolesi che scelsero di trasferirsi nella Germania hitleriana.

Ore 14: l’uomo del Similaun.

Prima tappa è il Museo archeologico dell’Alto Adige, che custodisce Ötzi, la mummia del Similaun, ritrovata casualmente il 19 settembre del 1991 da escursionisti, quando il solo torso rispuntò per via dello scioglimento estivo delle nevi in val Senales (a soli 92 metri dal confine con l’Austria). Il ghiacciaio restituì poi resti di pelle e pelliccia, cordini e ciuffi d’erba, un pugnale, un arco, una faretra e anche un berretto. Ötzi è custodito in una cella frigorifera che riproduce le condizioni del ghiacciaio. Il corpo – circa 13 chili per poco più di un metro e mezzo – è adagiato su una bilancia di precisione, in ambiente a temperatura costante di -6 gradi e umidità del 99 per cento, ed è visibile da una piccola apertura.

Ore 17: centro storico.

La tradizione commerciale di Bolzano – uno dei palazzi storici, in centro, è appunto Palazzo Mercantile – rivive oggi nella centralissima via dei Portici. Uscendo dal museo, la si può percorrere da un lato e tornare indietro dall’altro: ci sono negozi di ogni tipo. All’inizio (o alla fine del doppio passaggio) ci si ritrova nei pressi di piazza delle Erbe, nel mercato all’aperto di frutta e verdura, e non solo. Esiste da 400 anni ed è permanente, tutti i giorni fino alle 19, domenica esclusa. Lungo le parallele via Argentieri e via della Mostra, alzando gli occhi si possono ammirare le facciate dei palazzi. Da non perdere poi le installazioni artistiche del progetto Angelus Loci in piazza Walther e via Goethe.

Ore 20: nella stube.

Passando per piazza Municipio e risalendo via dei Bottai, la prima cena non può che essere a Ca’ de Bezzi in via Andreas Hofer, la più antica osteria della città. Da qualche anno si è ampliata, con a fianco un maxi cubo di vetro e legno modernista, ma è meglio scegliere la piccola e storica stube: tra Herrengröstl (rosticciata di carne, patate e cipolle), maccheroncini della casa, costine e birra a fiumi, si recuperano tutte le forze.