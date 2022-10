Nel 1962 l’Eni era una delle più importanti società energetiche del mondo, creata dallo stato italiano come ente pubblico nel 1953 sotto la presidenza di Enrico Mattei, e aveva già alle spalle anni di concorrenza con le cosiddette “sette sorelle”, cioè le grandi compagnie angloamericane del settore petrolifero. La sfida lanciata da Mattei in Iran, in Egitto e in altri paesi del Sahara era semplice: non più “fifty-fifty”, cioè i proventi delle estrazioni divisi a metà tra compagnia occidentale e paese produttore, bensì 75 per cento al paese produttore e 25 per cento all’Eni. Che diventò così la bestia nera di Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

In un libro uscito in Francia si racconta l’assassinio di un petroliere da parte dello Sdece, i servizi segreti francesi (oggi Dgse). E lo si fa con tanto di dettagli dell’operazione segreta. Nel libro i nomi sono inventati e tutto si svolge in Svizzera. Però i particolari sono perfettamente sovrapponibili a quelli della morte di Enrico Mattei, il presidente dell’Eni morto il 27 ottobre 1962 nello schianto dell’aereo su cui viaggiava, un Morane-Saulnier, nel cielo di Bascapè, in provincia di Pavia. Con lui morirono anche il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista statunitense William McHale.

Proprio la Francia per giunta si trovava in quegli anni a fronteggiare la rivolta indipendentista algerina, sostenuta dall’Eni. Non solo a parole: l’azienda finanziava anche l’acquisto di armi destinate al Fronte di liberazione. E infatti Mattei, nei suoi ultimi mesi di vita, fu più volte minacciato dall’Oas, l’organizzazione paramilitare clandestina e terrorista francese che si opponeva alla liberazione dell’Algeria dal dominio coloniale. In più l’Eni si era spinta a sottoscrivere importanti accordi commerciali con l’Unione Sovietica: enormi quantitativi di petrolio in cambio di materiale industriale. Una mossa che gli Stati Uniti non gradirono affatto.

Calia invece, forte di perizie scientifiche, ha dimostrato che il Morane-Saulnier precipitò per lo scoppio di una modesta quantità di esplosivo, posizionata nel cruscotto e collegata all’apertura dei carrelli nella fase precedente all’atterraggio. A Catania, da dove l’aereo di Mattei quella sera decollò in direzione di Milano, qualcuno aveva dunque sabotato il Morane-Saulnier. Qualcuno che conosceva bene quel velivolo e che riuscì ad accedervi nonostante i controlli.

Il Morane-Saulnier precipitò insomma in un momento in cui i nemici del presidente dell’Eni erano ovunque. Italia compresa, visto che il suo potere era in grado di condizionare il governo. L’indagine di Calia, durata nove anni, ha il merito di essere andata a fondo sulla vicenda, in ogni suo aspetto. La prima inchiesta penale, che si concluse nel 1966, si allineò infatti alle conclusioni della commissione ministeriale, che sbrigativamente aveva parlato di incidente aereo.

Prima della morte di Mattei, Cefis era stato per anni il suo braccio destro, con incarichi di responsabilità in tutte le società controllate dall’Eni. Ma tra gli ultimi mesi del 1961 e le prime settimane del 1962 le abbandonò tutte, rompendo un sodalizio che era iniziato alla fine della seconda guerra mondiale: entrambi partigiani, Cefis e Mattei si erano infatti conosciuti durante la resistenza, e dopo la liberazione Mattei volle Cefis accanto a sé all’Agip, l’Azienda generale italiana petroli costituita dal fascismo, che nel dopoguerra il governo intendeva liquidare (su sollecitazione degli Stati Uniti) ma che Mattei rilanciò, ponendo le basi per la nascita dell’Eni.

L’inchiesta di Calia si è chiusa con una richiesta di archiviazione: impossibile risalire a esecutori e mandanti. Ma una parte rilevante dell’indagine riguardava Eugenio Cefis, che all’indomani della morte di Mattei fu designato dal governo a prenderne il posto, prima come vicepresidente esecutivo con pieni poteri e poi, dal 1967, come presidente effettivo. Carica che ricoprì fino al 1971, quando in seguito a una clamorosa operazione finanziaria passò alla guida della Montedison, importante società chimica nata dalla fusione di Montecatini ed Edison, scalata con capitali proprio dell’Eni oltre che dell’Iri (per decenni ente fondamentale nella politica delle partecipazioni statali).

Si trattava di un classico “libro ricatto” che tratteggiava di Cefis un profilo pessimo, invitando addirittura i lettori a denunciarlo, con cartolina precompilata allegata al volume. Petrolio è nodale nella costruzione dell’alone di mistero che ha sempre circondato Cefis: il personaggio di Troya rappresenta proprio lui, mentre Bonocore è Mattei. Pasolini scriveva che Troya “sta per essere fatto presidente dell’Eni: e ciò implica la soppressione del suo predecessore”. L’ipotesi, da più parti avanzata dopo l’inchiesta di Calia, è che Pasolini sia stato ucciso proprio per impedirgli di concludere Petrolio.

Negli ultimi anni, in particolare dopo la morte di Cefis avvenuta nel 2004, i sospetti si sono addensati su di lui per via di un singolare risvolto dell’inchiesta di Calia. È stato infatti il magistrato a scoprire che brani interi di Petrolio, l’opera incompiuta di Pier Paolo Pasolini pubblicata addirittura diciassette anni dopo la morte dello scrittore, erano tratti da un misterioso libro del 1972, Questo è Cefis, scritto da un certo Giorgio Steimetz (uno pseudonimo) e pubblicato da una casa editrice semisconosciuta. Era un libro misterioso perché non ne esisteva copia neppure nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Nel 1972 uscì anche il film di Francesco Rosi Il caso Mattei, con protagonista l’attore Gian Maria Volonté: la pellicola contiene una breve intervista a Philippe Thyraud de Vosjoli, ex agente dello Sdece che due anni prima nel libro Lamia (il suo nome in codice), pubblicato solo negli Stati Uniti e in Canada, aveva scritto che Mattei era stato ucciso appunto in un’operazione dello Sdece, con un sabotaggio dell’aereo compiuto da un agente di nome Laurent. La dinamica del sabotaggio non coincide con quella poi individuata da Calia: non si parla di esplosivo, bensì di manomissione dell’altimetro. E infatti il magistrato non ha ritenuto quelle rivelazioni attendibili visto che de Vosjoli, quando scrisse il libro, era nel frattempo passato alle dipendenze della Cia (e dunque interessato ad allontanare i sospetti dagli Stati Uniti).

Di Lamia e del suo contenuto, in quegli anni, scrissero però in più occasioni anche i quotidiani italiani, in particolare il Corriere della Sera e La Stampa: c’erano tutti i presupposti per aprire un’inchiesta. Ma nessuna procura si attivò. Eppure de Vosjoli sembrava ben informato. Intervistato dal settimanale L’Europeo, aveva anche rivelato di aver incontrato nel 1969, a Roma, Mauro De Mauro, il giornalista del quotidiano L’Ora di Palermo scomparso il 16 settembre 1970 mentre lavorava, per conto del regista Rosi, alla ricostruzione dei due giorni trascorsi in Sicilia da Mattei prima di morire a Bascapè.

Nel 2011 la corte d’assise di Palermo ha assolto il capomafia Totò Riina dall’accusa di aver ordinato l’omicidio di De Mauro. Ma le motivazioni di quella sentenza, quasi 2.200 pagine pubblicate l’anno dopo e sostanzialmente non contraddette nei giudizi successivi, confermano la ricostruzione di Calia e vanno anche molto oltre, profilando in più passaggi una pista francese per il delitto Mattei.

È il momento di tornare al misterioso libro francese. Calia ne ha parlato il 27 novembre a un convegno in streaming intitolato “Enrico Mattei e l’intelligence. Energia e interesse nazionale nella guerra fredda”, che inaugurava l’undicesima edizione del master in intelligence dell’Università della Calabria. Lo ha fatto partendo da un altro libro del 1985, La piscine, espressione con cui in Francia si indicano appunto i servizi segreti, la cui sede a Parigi si trova nei pressi di una grande piscina pubblica: scritto dai giornalisti Roger Faligot e Pascal Krop, ricostruisce l’attività dei servizi segreti dal 1944 al 1984 e racconta di un funzionario dello Sdece che nega ogni responsabilità francese per la morte di Mattei, attribuendola invece agli americani. Ed è, spiega Calia, una replica a un libro precedente, appunto quello del 1968, di cui comunque il magistrato non cita né nome né autore. Ma il contenuto sì.

Nel libro di cinquantatré anni fa, racconta Calia, le coincidenze con il delitto Mattei sono impressionanti. L’imprenditore svizzero del petrolio si chiama Albert Fernetti, 56 anni, sposato, senza figli: esattamente come Mattei al momento della morte. Vive in un appartamento privato di un albergo di Lugano: Mattei viveva in un appartamento privato dell’hotel Eden a Roma. Fernetti finanzia gruppi armati rivoluzionari: Mattei finanziava il Fronte di liberazione nazionale algerino. Voce narrante è un capitano di vascello, agente dello Sdece con compiti dirigenziali fino al 1967. E dice che la morte di Fernetti dovrà sembrare un incidente aereo con modalità che ne nascondano la natura dolosa: come per Mattei a Bascapè. Il momento giusto? Condizioni meteo avverse e Fernetti comunque in volo, a quel punto potrà scattare la “Action Homo”: cioè, nel linguaggio dello Sdece, l’omicidio. Ancora: braccio destro di Fernetti è tale Eric Garnett, “ufficiale della riserva e patriota”: sembra il ritratto di Cefis. Di Garnett si dice che è pedina fondamentale dell’operazione perché “mosso dal desiderio di subentrare a Fernetti nel suo impero”.