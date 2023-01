Quando nel 2022 Giacomo Turci, 30 anni, ha vinto il concorso per insegnare nelle scuole superiori, aveva ancora una vaga speranza di cambiare la sua situazione, fatta di precarietà e lavoro nero per mantenersi agli studi. Uscito dall’università nel 2018, aveva ottenuto i 24 crediti formativi necessari per superare le prove che avrebbero trasformato la sua laurea in geografia in una cattedra a tempo indeterminato. Ma non è stato così: i posti messi a bando non erano abbastanza per tutti i vincitori e le assegnazioni sono andate a rilento.

Turci si è ritrovato così al punto di partenza, disoccupato e con l’affitto di una stanza a Roma da pagare. “Non so neanche se a settembre entrerò di ruolo, nonostante sia abilitato da un concorso pubblico”, dice, mostrando a ogni parola la frustrazione che prova per il mancato riconoscimento del suo percorso di studi e per la condizione di precarietà che è costretto a vivere.

Nel frattempo ha fatto domanda per il reddito di cittadinanza (rdc). “Una toppa che mi ha permesso di affrontare questo periodo”, sottolinea. Riceve 780 euro al mese: 500 euro per le spese e 280 euro per l’affitto.

Di fronte all’ipotesi della futura abolizione dell’rdc proposta dal governo Meloni, però, il sentimento di insoddisfazione si tramuta in rabbia. “Mi impegnerò in prima persona per il reddito di cittadinanza, perché questa misura, per quanto criticabile, va difesa a oltranza”, afferma Turci.

È convinto che soltanto le lotte possano invertire la rotta presa dal governo di destra. E in Italia non è il solo ad avere questa consapevolezza. Con etichette e nomi diversi, in molte città stanno nascendo reti e collettivi per arginare le conseguenze sociali del carovita e della crisi economica.