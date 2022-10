Una frontiera della conoscenza che ha un’importanza profonda per comprendere l’origine della vita e la sua possibile diffusione nel cosmo. In altre parole per rispondere alla domanda “perché siamo qui”. Ma che ci serve anche per capire come può evolversi il nostro mondo in risposta ai cambiamenti ambientali dell’antropocene: studiare i climi e le biosfere di pianeti remoti potrebbe servirci, in futuro, a capire meglio come la Terra e il suo clima muteranno.

Cercare vita nello spazio è un’impresa sul filo tra scienza e fantascienza. Sembra si possa fare sul serio solo oltre Atlantico: missioni spaziali della Nasa, osservatori astronomici in località esotiche come il Cile o l’Australia. Eppure anche in Italia c’è una vivace comunità scientifica che ha deciso di unire le forze per portare avanti le nostre conoscenze sulle possibilità di vita nell’universo.

Il progetto Life in space è una collaborazione tutta italiana presentata sulla rivista accademica Astrobiology nel maggio del 2020, che “nasce dall’esigenza di raccogliere sotto un unico tetto le molteplici iniziative dei gruppi che si occupano di astrobiologia in Italia”, spiega Silvano Onofri, docente di botanica sistematica all’Università degli studi della Tuscia e coordinatore del progetto. Life in space coinvolge undici gruppi di ricerca – di cui sei guidati da donne, un buon segnale per la parità di genere nella ricerca – disseminati per università e istituti di tutto il paese.

Anche per la vita extraterrestre si deve partire dalla Terra. Gli organismi che vivono in ambienti estremi sul nostro pianeta sono quanto di meglio abbiamo per capire se la vita possa esistere anche in condizioni relativamente lontane dalle nostre, come quelle di Marte o delle lune ghiacciate dei pianeti giganti Giove e Saturno.

Il gruppo di ricerca di Silvano Onofri nel 2005 ha scoperto il Cryomyces antarcticus. Un umile fungo microscopico che vive in uno degli ambienti più ostili conosciuti: all’interno delle rocce antartiche, poverissime di acqua e nutrienti e perennemente a temperature polari. Quanto di più vicino ci sia sulla Terra all’arido gelo marziano. Negli anni successivi alla sua scoperta C. antarcticus è stato sottoposto a condizioni estreme simili a quelle che si trovano nello spazio profondo o sulla superficie di altri pianeti, incluso il bombardamento dei raggi cosmici.

Il fungo antartico ha dimostrato di cavarsela e il gruppo di ricerca sta cercando di capire come sia possibile. Di più, sembra in grado non solo di sopravvivere in animazione sospesa, ma addirittura di crescere, anche se lentamente: “Abbiamo sottoposto C. antarticus alla camera di simulazione di ambiente marziano a Berlino. Condizioni in cui c’è una bassissima disponibilità di acqua liquida, per brevi periodi. Eppure, anche con questo minimo di acqua il fungo riesce a metabolizzare”, spiega Onofri. Questo non dimostra che esistano organismi marziani: ci dice però che, in linea di principio, possono esistere anche in condizioni che, finora, difficilmente ritenevamo adatte alla vita.

La via della biologia extraterrestre che passa da casa nostra la ritroviamo anche in un altro ambiente estremo. Marco Moracci dell’Università Federico II di Napoli studia creature che vivono a temperature di oltre 70 gradi nelle solfatare dei Campi Flegrei. In particolare si concentra sugli archea, microrganismi solo superficialmente simili ai batteri che rappresentano un possibile modello del progenitore comune di tutta la vita sulla Terra.

Le solfatare possono sembrarci inospitali, ma in realtà gli ambienti vulcanici sono fonti essenziali di energia e nutrimento per numerosi organismi. Energia che potrebbe essere ancora più importante su mondi più avari in quanto a nutrimento e luce solare, come le lune Europa ed Encelado, satelliti che sappiamo essere interamente avvolti da un enorme oceano salato coperto da chilometri di ghiaccio. Saremmo però in grado di riconoscere le tracce di questi esseri viventi?

“Uno degli aspetti più delicati è identificare i composti chimici che sono segnali di vita su un corpo celeste, in questo caso in un ambiente vulcanico”, spiega Moracci. “Gli archea dei Campi Flegrei rappresentano un modello per studiare questi segnali. È importante anche capire se ci sono variazioni stagionali e, quindi, quali sono i momenti ottimali per poter osservare gli organismi. Abbiamo dati molto interessanti su questo ultimo punto”.