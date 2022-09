Le variabili da invocare al riguardo del tema “smartphone a scuola” restano in ogni caso molte. Ci sono intanto enormi differenze di approccio tra scuole elementari, medie o superiori, esistono poi schemi didattici che prevedono l’uso degli smartphone in particolari tipologie di lezione, per esempio quelle di educazione digitale; saranno insomma possibili approcci più o meno rigidi ed eccezioni più o meno ampie al divieto il quale peraltro, da un punto strettamente tecnico, sarebbe già previsto da una vecchia indicazione del ministro dell’istruzione Giuseppe Fioroni del 2007.

I due fronti impegnati nella discussione sono ben delineati. Da un lato il potente spirito conservatore che riempie ogni angolo del nostro paese, quel sentimento mille volte citato di rifiuto di ogni cambiamento che si fa particolarmente saldo quando un simile pericolo è mediato dalla tecnologia. Dall’altro il piccolo afflato resistente di chi, anche da noi, ambirebbe osservare il proprio mondo finalmente al passo con i tempi, un sentimento che in alcune occasioni sfocia in un pregiudizio positivo verso ogni tecnologia.

Da qualche settimana è in corso una piccola discussione pubblica su un argomento importante. La questione è se, in un’epoca in cui il loro uso si è esteso gradualmente a ragazzi e adolescenti sempre più giovani, i telefoni cellulari debbano o meno essere vietati a scuola.

Sull’effetto distraente sulle lezioni di matematica o filosofia da parte degli smartphone nelle tasche dei nostri ragazzi temo non ci sia molto da discutere, ed esistono anche convincenti studi sociologici che lo confermano. Sulla possibilità di immaginare una nuova didattica nella quale lo smartphone sia posto al centro del progetto educativo, prevista almeno in parte anche dal piano della scuola digitale attualmente vigente, sarebbe il caso di non farsi troppe illusioni: si tratta di una delle molte idee affascinanti che internet ci ha suggerito ma che si scontra con alcune evidenze piuttosto chiare.

Manca al momento la cultura digitale degli insegnanti, manca l’infrastruttura digitale che la sostenga, manca – soprattutto – la cultura digitale dei ragazzi, che usano le tecnologie a propria disposizione per altri scopi e in altre direzioni rispetto a quelle didattiche. Si tratta di una lunga lista di abilità che non è possibile dare per scontate e che non si improvvisano. Competenze che spaziano dalla comprensione della complessità degli ambienti digitali, nei quali il buono e il cattivo è per la prima volta straordinariamente mescolato, a capacità tecniche utili per scegliere le proprie fonti in autonomia, schivando i tranelli di una comunicazione che è sempre un passo avanti, anche in termini di sofisticazione, rispetto al pubblico cui è destinata.

Lo smartphone impone così a tutti noi le sue caratteristiche totipotenti ma il risultato di una simile duttilità si concretizza molto spesso in una grande confusione sotto il cielo.

È del resto questo l’aspetto che abbiamo imparato a conoscere meglio in questi venticinque anni di rete: la distanza considerevole tra le potenzialità degli ambienti digitali e i risultati concreti che si ottengono nel momento in cui simili prassi sociali vengono messe in campo.