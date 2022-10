Dal pianto al sorriso (Piemme 2021) è un racconto dell’occupazione nazista ma non è un diario, le vicende e i personaggi non coincidono con la storia vissuta dall’autrice. È un’opera letteraria che regalò ai genitori per celebrare la fine della guerra e che è stata ritrovata per caso settant’anni più tardi.

“Mi piace l’idea del pranzo, ma andiamo in un posto tranquillo dove il rimbombo non impedisca di parlare”. Lia Levi ha compiuto novant’anni lo scorso novembre e per l’occasione ha pubblicato un libretto che è insieme l’opera letteraria di una bambina e lo sguardo compiacente ma critico della bambina che, diventata adulta, rilegge se stessa.

La voglia di scrivere di questa prolifica autrice di libri per adulti e per ragazzi è dunque nata presto. “A volte, gentilmente, vengo presentata come una che scrive per testimoniare. La verità è che volevo scrivere: da bambina mi scrivevo lettere e scrissi appunto il micro romanzo ritrovato. Ma siccome ho sempre pensato che scrivere sia un lavoro solitario, adatto all’età matura, dopo gli studi ho cercato un lavoro ‘vero’, che mi mettesse a contatto con altri, che mi consentisse di pagare i conti. Vivere di scrittura non è qualcosa che puoi decidere. Nel frattempo scrivevo per me stessa, ho un bel pacco di racconti privati, alcuni mi piacciono ancora, altri proprio no”.

La memoria, la testimonianza, insomma, erano il pozzo a cui attingere, non la scintilla. “Ma il tema era quello degli anni della seconda guerra mondiale, perché quelle vicende per prime mi hanno fatto interrogare sul mondo. Il mondo a quei tempi lo dovevo inventare, perché a casa mia, per proteggermi, non mi spiegavano cosa succedeva fuori. Sapevo che nella mia vita c’era qualcosa da nascondere, ma non capivo cosa fosse. Un’estate ci mandarono a lezione di francese perché c’era l’idea di trasferirci in Francia e siccome nessuno faceva la stessa cosa pensavo che il segreto fosse quello. Quando un genitore vide la grammatica francese mi preoccupai moltissimo”.

Forse è questa esperienza, oltre al lavoro paziente di scrittura, che rende lievi, ma allo stesso tempo inequivocabili, le storie drammatiche che racconta. “Se scrivi solo per testimoniare, tutto suonerà didascalico, non funzionerà. La letteratura non serve a insegnare. Può aiutare a far pensare”.