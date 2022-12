La lettera è insolita. Firmata da un gruppo di cittadini di Casale Monferrato, in Piemonte, è diretta alle autorità accademiche dell’università di Yale, prestigioso ateneo degli Stati Uniti. “Siamo profondamente feriti”, esordisce. Si chiede come sia possibile che Yale abbia concesso una laurea ad honorem a un imprenditore “che ha consapevolmente distrutto l’ambiente nel nostro territorio (…), ha consapevolmente causato la morte prematura di migliaia di persone per un raro tumore causato dall’amianto, il mesotelioma, negli anni settanta del secolo scorso”.

La lettera è firmata dall’Associazione dei familiari e vittime dell’amianto (Afeva) di Casale Monferrato e l’imprenditore chiamato in causa è lo svizzero Stephan Schmidheiny, già proprietario della Eternit, azienda multinazionale specializzata nella fabbricazione di cemento-amianto con stabilimenti in trentacinque paesi tra cui l’Italia: quello di Casale Monferrato era il più grande e vetusto. Nel 1986 Schmidheiny lo ha chiuso e ha messo in fallimento la sua filiale italiana: ma non ha speso un soldo per bonificare il sito né risarcire le vittime dell’amianto, sottolinea quella lettera. Eppure, nel 1996 Yale ha accettato una donazione da Schmidheiny, e gli ha concesso una laurea onorifica “per il suo ruolo nel promuovere la gestione dell’ambiente globale”.

Allora non si parlava molto dei rischi dell’amianto, anche se negli Stati Uniti e nel Regno Unito erano diventate obbligatorie norme per proteggere i lavoratori. Solo negli anni ottanta anche in Italia hanno cominciato a circolare notizie sull’asbestosi e sul mesotelioma, tumore alla pleura provocato dall’inalazione delle microscopiche fibre di amianto.

La missiva è indirizzata alla direttrice generale di Yale, Susan Gibbon, al presidente dell’ateneo, Peter Salovey, e al comitato interno per la revisione delle donazioni. Porta la data di marzo 2022, è stata consegnata a Yale il 5 ottobre dall’avvocato statunitense Christopher Meisenkothen, che in questa vicenda rappresenta a titolo gratuito l’associazione di Casale Monferrato. Non ha ricevuto per ora alcun segno di risposta. Quasi a confermare che quello dell’amianto è uno dei disastri industriali più ampi, conclamati, ma passati sotto silenzio del secolo.

Sta di fatto che Stephan Schmidheiny si è preoccupato di gestire la comunicazione aziendale, ma non del rischio per i lavoratori e gli abitanti intorno alle sue fabbriche. Durante il processo, un perito del tribunale testimoniò che nello stabilimento di Casale Monferrato la situazione era “catastrofica”. La polvere biancastra dell’amianto era ovunque , generazioni di lavoratori e cittadini l’hanno respirata: ma questo è ormai ampiamente documentato.

Dunque l’azienda sapeva a quale rischio esponeva i propri dipendenti: ma la produzione è continuata per altri dieci anni. “Se avessero preso allora delle contromisure, molte vite si sarebbero potute salvare”, commenta con amarezza Assunta Prato: “Forse non quella di mio marito, morto nel 1996 a meno di cinquant’anni, ma di sicuro molti altri”. L’amianto infatti rappresenta un pericolo lento; tra quando le microscopiche fibre sono inalate e si depositano nei polmoni, a quando si manifesta la malattia possono passare venti o trent’anni.

In tribunale furono presentati i documenti di un incontro tra i dirigenti delle filiali europee della Eternit, presieduto da Schmidheiny nel giugno 1976, in Germania. Schmidheiny spiegava che il cemento-amianto era potenzialmente pericoloso, e parlava di come rispondere alle preoccupazioni sull’amianto. Molti di quei manager apprendevano allora cosa fosse il mesotelioma e che l’asbestosi era considerata una malattia professionale. Schmidheiny commentò che non bisognava cedere al panico: “I nostri manager sono rimasti scioccati. Non deve succedere lo stesso ai lavoratori”. Così fece distribuire ai dirigenti aziendali un vademecum su come trattare con lavoratori, sindacalisti, giornalisti, con una serie di risposte formulate in modo da minimizzare i problemi.

Oggi sappiamo che il padrone della Eternit era consapevole del rischio dell’amianto. La prova è emersa molto più tardi, quando la procura di Torino l’ha rinviato a giudizio per disastro ambientale doloso; al processo, cominciato nel 2009, furono ammessi come parte lesa i familiari di circa tremila persone che lavoravano o abitavano presso gli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato, Rubiera (in Emilia-Romagna) e Bagnoli, in Campania.

Nel 2012 Stephan Schmidheiny è stato condannato in primo grado dal tribunale di Torino a 16 anni di reclusione per “disastro ambientale doloso permanente” e “omissione volontaria di cautele antinfortunistiche”. La condanna è stata confermata in appello, aumentata a 18 anni. La corte aveva anche ordinato risarcimenti, mai pagati. Nel 2014 la cassazione ha confermato la colpevolezza ma ha dovuto prosciogliere l’imputato, perché il reato ambientale era caduto in prescrizione. La cosa fece scalpore; l’ingiustizia sembrava evidente. Poi però sul caso Eternit è tornato il silenzio.

La lettera alle autorità accademiche di Yale ricorda queste circostanze, e anche come nel 1984 l’azienda avesse assunto un’azienda milanese di pubbliche relazioni per fare in modo che il nome del suo proprietario rimanesse al riparo. “Schmidheiny ha investito per rifarsi l’immagine di imprenditore verde. Ma non ha investito un centesimo per riparare al disastro su cui pure la sua famiglia ha costruito una fortuna”, commenta Assunta Prato.

In effetti, fin dalla fine degli anni ottanta Stephan Schmidheiny ha cominciato a finanziare gruppi per la conservazione della natura in Brasile. Ha scritto un libro sulla gestione responsabile delle risorse. Ha fondato il World business council for sustainable development, forum mondiale di imprenditori “per lo sviluppo sostenibile”, e nel 1992 ha partecipato al vertice della Terra organizzato dalle Nazioni Unite a Rio de Janeiro. William Reilly, ex capo dell’Agenzia statunitense per la protezione ambientale, lo presentò come un imprenditore del futuro. È stato Reilly a proporlo per una laurea ad honorem all’università di Yale, a cui Schmidheiny ha fatto generose donazioni nel 1996 e nel 1997 (ma non è noto a quanto ammontino: a definirle “generose” sono i comunicati della stessa università).

La prima lettera dell’Associazione delle famiglie di Casale Monferrato a Yale risale al 2013, dopo la sentenza d’appello che confermava la condanna a Schmidheiny: chiedevano di “riconsiderare” l’onoreficenza data a “un criminale che per mera logica di profitto ha per decenni causato gravissimi danni” a migliaia di persone. La richiesta era sostenuta da una cinquantina di ex studenti dell’ateneo, quasi tutti i diplomati della classe 1964.

“Una prestigiosa università ha aiutato un miliardario dell’amianto a rifarsi l’immagine, quando sapeva che la giustizia italiana che sarebbe presto arrivata a incriminarlo”, commenta Barry Castleman, esperto in salute pubblica e testimone al processo di Torino che si conclude con la condanna di Schmidheiny.