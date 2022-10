“Restare non significa soltanto contare le macerie, accompagnare i defunti, custodire e consegnare ricordi e memorie”, ma anche “mantenere il sentimento dei luoghi e camminare per costruire qui e ora un mondo nuovo, anche a partire dalla rovine del vecchio”. Savino Monterisi è un giornalista abruzzese che ha scelto di tornare a vivere e lavorare sull’Appennino. Abita a Bagnaturo, una frazione del comune di Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila, ai piedi del monte Morrone.

“Un borgo è un paese che ha fatto ricorso alla chirurgia estetica solo per essere più attraente”, scrive Monterisi. Senza la comunità dei suoi abitanti, senza “stratificate convenzioni sociali, riti, tradizioni, legami familiari, storie dei luoghi” il borgo semplicemente non esiste, è un guscio vuoto che finirà abbandonato. Anche dai turisti che il marketing territoriale vuole attirare: perché se mancano gli abitanti, la comunità, non può esserci alcun turismo legato all’opportunità di condividere esperienze reali, come un corso per preparare la pasta fatta in casa o una vendemmia, ma se in un paese non ci sono servizi essenziali non possono esserci abitanti.

Un paragrafo, per esempio, è intitolato “Il borgo è un paese che non ce l’ha fatta”, ed è una risposta ironica alla borgomania esplosa durante il primo lockdown, nel marzo 2020, l’idea che la pandemia sarebbe stata l’occasione di abbandonare le città ormai invivibili per ricostruire in luoghi più isolati un futuro apparentemente idilliaco, fatto di orti e aria buona.

La Snai per la prima volta ha visto il governo e le amministrazioni centrali costruire dal basso gli interventi, coinvolgendo in processi partecipativi cittadini, amministratori e gruppi d’interesse locali.

In effetti una politica per le aree interne in Italia c’è. Si chiama Strategia nazionale aree interne (Snai) e l’ha immaginata nel 2012 Fabrizio Barca. La Snai ha coinvolto finora un migliaio di comuni. La racconta un libro uscito sempre per Donzelli, nella collana curata dall’associazione Riabitare l’Italia: L’Italia lontana . Sabrina Lucatelli, Daniela Luisi e Filippo Tantillo, tre protagonisti dell’implementazione della Snai, analizzano successi e limiti della prima politica pubblica place-based, in cui le scelte strategiche non sono prese al livello centrale ma coinvolgono gli attori pubblici e privati del territorio coinvolto.

Non sono borghi, sono paesi, dove “esiste, quindi, una rilevante domanda di vita quotidiana […] che chiede politiche pubbliche attente alle specificità dei luoghi”, che abbiano come obiettivo la qualità della vita degli abitanti dei territori, anche “di quelli dove nessun turista vorrebbe mai trascorrere più di qualche ora”.

Il saggio Contro i borghi firmato da Barbera con Joselle Dagnes è un invito a ribaltare la prospettiva, che arriva a coniare il neologismo Bruttitalia, per indicare una verità che secondo gli autori è sotto gli occhi di tutti: “L’Italia è un paese bellissimo fatto, per la maggior parte, di posti brutti”. Posti dove i turisti non hanno nessun motivo di andare, ma che continuano a inseguire la chimera della turistizzazione.

“Ventuno borghi straordinari torneranno a vivere. Un meccanismo virtuoso voluto dal ministero della cultura ha portato le regioni a individuare progetti ambiziosi che daranno nuove vocazioni a luoghi meravigliosi”, ha detto il ministro della cultura Franceschini. Peccato che gli interventi finanziati riguardino in alcuni casi aree disabitate, come il castello di Andora, in Liguria, o prettamente urbane, come il borgo castello di Gorizia, che fa parte del centro storico della città. L’equazione semplicistica del ministero è “turismo uguale sviluppo”.

Il concetto di abitabilità è al centro del pamphlet Contro i borghi. Il Belpaese che dimentica i paesi , curato da Filippo Barbera, Domenico Cersosimo e Antonio De Rossi per Donzelli Editore (2022). Raccoglie una ventina di saggi e nasce per rispondere all’idea, abbracciata dalle istituzioni, che un paese isolato è degno di esistere e di ricevere finanziamenti pubblici solo se e in quanto borgo, ovvero come spazio per turisti.

“Le aree interne hanno tutte storie straordinarie, ma la storia straordinaria del loro possibile futuro è ciò che deve stare al centro, usando e rigenerando (non sedendosi su) quelle antiche storie”, scrive Barca nel testo che introduce il saggio.

La Snai è al centro anche della raccolta di saggi L’altra faccia della luna, curato da Francesco Monaco e Walter Tortorella per Rubbettino (2022). Giovanni Teneggi introduce al concetto di servizi di cittadinanza come questione di giustizia sociale. Eppure, sempre più comuni in base agli indicatori Istat sono classificati come “periferici” e “ultra-periferici”, cioè distanti rispettivamente 41 o 67 minuti da una stazione ferroviaria servita, da un ospedale con pronto soccorso, da un’offerta adeguata di scuole superiori. In comuni di questo tipo vivono 5,37 milioni di italiani. Nel 2014 erano 4,22 milioni. Questo non significa che sia aumentato il numero di residenti nelle aree interne, ma semplicemente che sempre più comuni (1.906 contro 1.767) si trovano distanti dai servizi essenziali.

Diventa così interessante il racconto delle sperimentazioni in atto, per esempio per valorizzare le piccole scuole come strumento d’innovazione per un’educazione di comunità: montagna non significa isolamento, e quindi i bambini delle scuole elementari di Sassello, nell’Appennino savonese, fanno lezione online dialogando con i loro coetanei di Favignana, una delle isole dell’arcipelago delle Eolie.

La medicina di prossimità, di cui tanto si parla, è realtà se si racconta la storia degli infermieri di comunità dell’Appennino reggiano, che si prendono cura di tutti quelli con più di 65 anni, li vanno a trovare a casa e lavorano sulla prevenzione, promuovendo attività come passeggiate di gruppo per combattere la sedentarietà. O quella delle ostetriche di comunità, che nell’Appennino abruzzese seguono le donne fin dall’inizio della gravidanza (le giovani delle aree interne fanno meno figli, in molti casi perché sanno che non avrebbero alcuna assistenza, se non percorrendo decine di chilometri).