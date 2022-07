Nasce nell’Appennino tosco-romagnolo, presso la cima del Monte Zucca. Per raccontarlo, proviamo ad ascoltare la voce e a seguire le tracce di uno dei figli più illustri della Valmarecchia, cioè Antonio Guerra detto Tonino. Nato nel 1920 a Santarcangelo di Romagna, poeta, scrittore e sceneggiatore, è stato uno dei più acuti collaboratori del regista Federico Fellini. Ai due dobbiamo, per esempio, il film Amarcord, il cui titolo si è trasformato poi in un neologismo, una parola che non esisteva e che in seguito è diventata d’uso comune in italiano. In romagnolo “io” si dice “a”, e amarcord significa “io mi ricordo”.

Prima di imboccare la via Emilia per raggiungere Santarcangelo, ha senso fare una sosta anche in città: in piazza Malatesta, proprio accanto al Museo Fellini (fellinimuseum.it) da dicembre 2021 c’è il “bosco dei nomi” ideato da Tonino Guerra, un insieme di fiori di pietra illuminato da tre lanterne in ferro battuto e vetro dedicate allo scrittore russo Lev Tolstoj, su cui sono incisi i nomi di grandi personaggi del cinema, tra cui quelli di Giulietta Masina e del regista. Al limite dell’area pedonale, a meno di cinquanta metri, nella bella stagione ci sono i tavoli all’aperto di Agrofficina (agrofficina.it), un ottimo indirizzo dove scoprire che la Romagna è molto più della sua immagine di paradiso del turismo di massa, mangiando piatti per lo più vegetali cucinati con materie prime locali e biologiche.

Una cucina che richiama quel mondo contadino raccontato cinquant’anni fa da Tonino Guerra in una poesia dedicata al Marecchia: “Lungo il mio fiume si muove un mondo di canne di frasche, di bacherozzi che dormono nel bozzolo e suonano se li sbatti: chissà che cosa diranno” (dalla raccolta I Bu. Ar-Te 2019).