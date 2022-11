Questa storia inizia con due immagini. La prima ci porta al 1968 quando, all’interno del suo studio, l’artista statunitense Bruce Nauman si filma mentre cammina avanti e indietro in uno stretto corridoio con le mani intrecciate sulla nuca. Forse in quei momenti neanche il pubblico più esperto della scena contemporanea se ne rendeva conto, ma stava nascendo qualcosa di decisivo per lo sviluppo delle ricerche artistiche dei decenni successivi

Dopo una serie di movimenti di rottura che avevano ruotato intorno a pratiche consolidate come la pittura o la scultura, si apriva una fase completamente nuova per le avanguardie, basata sul corpo e i suoi movimenti, sulla tecnologia, sul video: l’arte concettuale spalancava le porte al ritorno del contemporaneo, di “un presente nel quale non siamo mai stati” come l’ha definito il filosofo Giorgio Agamben.

In quello studio, in quei video in bianco e nero che per un anno e mezzo sono anche stati esposti a Punta della Dogana a Venezia nella mostra Contrapposto Studies, nasceva un nuovo modo di pensare l’arte e le sue manifestazioni. Un modo complesso, a volte difficile da spiegare al grande pubblico, meno adatto a quella filosofia di “oggetti da appendere a una parete” che per molto tempo sono stati il punto di riferimento di musei, gallerie, aste e collezionisti.

La seconda immagine è molto più vicina a noi: il Padiglione Italia alla Biennale arte del 2022, curato da Eugenio Viola e con il lavoro di un unico artista, Gian Maria Tosatti, che ha voluto ricostruire, in un alternarsi molto poetico di sale, una sorta di storia dell’Italia moderna, attraverso la sua industria e i suoi miti di crescita poi franati. Che infine porta il visitatore su un molo, di notte, a contemplare l’inevitabile fallimento, ma anche le lucciole che appaiono lontane e più vicine. Quelle lucciole per le quali Pier Paolo Pasolini avrebbe dato in cambio anche l’intera Montedison.

Forse si può partire da questa seconda immagine – ma avendo ben presente la prima, perché è quella che dà forma al modo in cui noi possiamo parlare di arte oggi, cioè ci fornisce il vocabolario per farlo – per provare a capire come il grande pubblico e il mainstream possano confrontarsi con l’arte contemporanea, superando le reazioni di pura derisione da una parte (vengono in mente i commenti di Alberto Sordi alla Biennale nel film Le vacanze intelligenti) e di snobismo dall’altra.

In Italia, vuoi per la tradizione storico-culturale poderosa, vuoi per scelte accademiche e limiti politici, il contemporaneo ha sempre fatto più fatica che altrove. Abbiamo Venezia, certo, ma mancano luoghi come le Kunsthalle tedesche per esempio, cioè spazi non commerciali che offrono visibilità ad artisti e progetti di ricerca, mancano istituzioni museali forti come la Tate di Londra o il MoMA di New York, e forse manca anche il riconoscimento del lavoro degli artisti come lavoro a tutti gli effetti.

Qualcosa però si muove anche da noi. Fuori dal Padiglione di Tosatti si sono viste molte code; a Milano alla Fondazione Prada o alla Pirelli HangarBicocca i visitatori non mancano quasi mai; appuntamenti come Manifesta a Palermo sono sempre più seguiti.

Forse il caso che più salta all’occhio è quello della Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze, che con la direzione di Arturo Galansino ha fatto un notevole sforzo per avvicinare il pubblico all’arte contemporanea con una serie di mostre di grandi nomi – Marina Abramovic e Jeff Koons su tutti, ma pure JR, Carsten Höller e, adesso, Olafur Eliasson – che hanno fatto registrare anche grandi numeri: 180mila biglietti staccati per Abramovic nel 2019, 170mila per Koons nel 2021, in piena pandemia. Per fare un confronto, la Biennale arte del 2019, che è stata un grande successo di pubblico, in cinque mesi e mezzo di apertura ha avuto 600mila visitatori. Il caso di Firenze è interessante, anche perché si tratta di una città da sempre associata al Rinascimento e all’arte antica.