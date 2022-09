Uno spazio ipogeo che ricostruisce con il linguaggio dell’architettura contemporanea il ritmo e la struttura delle tombe etrusche di Cerveteri, aprendo la porta a un’emozione estetica, ma anche a una riflessione sulla natura degli spazi museali e sul modo in cui diventano parte del progetto culturale.

Si può partire da qui per raccontare il nuovo Museo d’arte che la Fondazione Luigi Rovati ha inaugurato a Milano, in corso Venezia: un progetto che unisce l’archeologia, l’architettura e l’arte, dall’antichità al contemporaneo. Due piani e più di 250 opere in mostra, con una forte componente etrusca, chiamata a dialogare con i Picasso, i Giacometti, i De Chirico o gli Andy Warhol.

E se l’idea di accostare opere che attraversano il tempo non è nuova, a essere interessante è il modo in cui la Fondazione Rovati ha scelto di farlo, puntando ovviamente sulle analogie – per esempio tra la scultura etrusca e i vasi o i bronzi degli artisti del novecento – ma soprattutto sui contrasti, sui rilanci, sulle idiosincrasie che, prima di essere superate, vengono accolte, e questo fa la differenza o, quanto meno, offre una prospettiva che si arricchisce della propria complessità.