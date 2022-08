Nato a Roma nel 1980, Tosatti – voce profonda, barba anarchica e occhi scuri – può essere definito “l’artista del momento”: dopo la selezione per la Biennale infatti è stato anche nominato direttore artistico della Quadriennale di Roma, fondazione pubblica che ha il compito di promuovere l’arte contemporanea italiana e ogni quattro anni realizza un’esposizione. Inoltre nel 2023 avrà una mostra personale al Pirelli HangarBicocca, a Milano, uno dei più importanti spazi espositivi privati d’Europa.

Davanti a un piatto di abbacchio alla cacciatora, Tosatti mi racconta come è arrivato fin qui: “Sono nato in un caseggiato semipopolare, ho costruito il mio percorso attraverso il lavoro, non vengo da una famiglia ricca. Ho cominciato a lavorare in quarta liceo”. Lavori che lo hanno portato a diventare giornalista, ma che non gli hanno impedito di diplomarsi in regia al Centro per la sperimentazione e la ricerca teatrale di Pontedera con un maestro dell’avanguardia teatrale del novecento come Jerzy Grotowski.

“La lezione del teatro si ritrova in seguito anche nel mio lavoro con le arti visive”, dice. “Erano gli anni in cui prendeva forma l’arte ambientale, con Gregor Schneider, Mike Nelson. Io avevo studiato teatro, ma non ero un teatrante, cercavo un’altra casa perché la pittura e la scultura classiche non mi appartenevano”.