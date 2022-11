Nella serata di mercoledì 2 novembre la sala del Michelangelo, a Modena, è piena per tre quarti. Il teatro, totalmente privato, è stato inaugurato nel 1988 e da quel momento non si è più fermato, arricchendo gradualmente la varietà della programmazione per attirare diversi segmenti di pubblico. “Nel 2019 abbiamo toccato le 50mila presenze, un risultato soddisfacente per un teatro di provincia”, spiega il direttore Berto Gavioli.

Il Michelangelo è riuscito a sopravvivere alla pandemia grazie ai sussidi statali, ma deve ora contare sulle proprie forze per superare la stagione, su cui la crisi energetica pesa come una spada di Damocle. “È un anno difficile. Se le attività smettono, e i pericoli sono tanti, sapete che ricominciare è quasi impossibile”, ha affermato il direttore prima dell’alzata del sipario.

Oggi, dopo due anni di pandemia e nel pieno di una crisi energetica che sta portando alle stelle il costo delle utenze, gli abbonati agli spettacoli in prosa sono dimezzati rispetto al passato, e il teatro ha deciso di ridurre da tre a due le serate settimanali normalmente previste, in modo da tagliare i consumi e accorpare il pubblico. “È stata una scelta difficile ma purtroppo necessaria, stiamo facendo di tutto per restare accesi e garantire la continuità”, ha detto Gavioli rivolgendosi agli spettatori con un breve discorso.

Il teatro Michelangelo non è l’unico a dover fare i conti con l’impatto della crisi energetica. Anche nelle grandi città i teatri storici, conosciuti al livello nazionale e internazionale, stanno prendendo provvedimenti per mitigare i rincari ed evitare di compromettere la stagione appena cominciata. “La situazione è analoga per tutti”, osserva Carlo Gavaudan, presidente del teatro Carcano di Milano, inaugurato nel 1803 e situato nel centro storico, a pochi minuti da piazza del Duomo. “La struttura ha subìto vari cambiamenti nel tempo, ma non è particolarmente moderna dal punto di vista della manutenzione. Anche per questo soffriamo in modo pesante la condizione attuale”.

Per ridurre le spese, il Carcano ha già provveduto a cambiare il parco luci in modo da illuminare il palcoscenico, la sala e le aree di servizio solo con sistemi a led. Non sempre, però, le nuove attrezzature possono essere sfruttate. Spesso infatti le compagnie esterne ospitate dalla struttura chiedono di usare i propri strumenti: “Abbiamo fatto un investimento molto importante che ci permetterebbe di risparmiare, ma non tutte le compagnie riescono a modificare i loro sistemi di illuminazione, e ci costringono a sostenere consumi energetici importanti”, spiega Gavaudan.

A Torino, una situazione simile è quella della fondazione Teatro Stabile – Teatro Nazionale, che gestisce due teatri nel centro città (il Carignano e il Gobetti) e il complesso delle Fonderie Limone, a Moncalieri, a sua volta composto da due teatri, una scuola di recitazione e vari laboratori. “In media, fino al 2019 abbiamo speso circa 340mila euro all’anno tra luce e gas, per tutte le strutture”, calcola il direttore Filippo Fonsatti. Nel 2022, il teatro prevede di spendere più di 500mila euro, quasi il doppio. La stima potrebbe scendere leggermente a causa del riscaldamento climatico, che a settembre e ottobre ha colpito l’Italia con temperature ben al di sopra della media stagionale: “Al di là della notizia devastante per l’ambiente, dobbiamo ammettere che da un punto di vista meramente contabile questo può aiutarci”, dice Fonsatti. Nel 2023, invece, i costi cresceranno di una cifra compresa tra gli 800mila e il milione di euro, in base anche alla volatilità dei prezzi del gas.

Gli aumenti dei costi non sono arrivati in modo improvviso o inaspettato, anzi. Anche se l’impennata si è presentata in modo netto nella seconda metà del 2022, i rincari erano significativi ormai da mesi. A luglio, il teatro romano di Brancaccio, nel quartiere dell’Esquilino, ha organizzato un festival di danza contemporanea della durata di 16 giorni, con una bolletta da 22mila euro: quasi il triplo degli ottomila euro spesi nel 2021 e oltre sette volte superiore a quella del 2020, di tremila euro. “In realtà, l’aumento lo avevamo già patito in modo pesante”, sottolinea il direttore artistico Alessandro Longobardi.