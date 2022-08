Come rilevato dal rapporto Spiagge italiane di Legambiente, a maggio 2021, le concessioni sul demanio costiero sono più di 61mila, in aumento rispetto alle 53mila del 2018. Di queste 12.166 sono concessioni per stabilimenti, contro le quasi 11mila del 2018, con una crescita del 12,5 per cento. Si stima che dal 2000 al 2021 siano raddoppiate.

Le spiagge libere sono regolamentate dalle normative regionali. Alcune regioni, come Puglia e Sardegna, destinano il 60 per cento delle spiagge per uso libero. In altre, come Toscana, Basilicata, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, non esiste una quota specifica per le spiagge libere.

La questione però non è legata solo ai numeri, ma anche alla qualità delle spiagge: “In molti comuni le uniche aree non in concessione sono quelle vicino allo scarico di fiumi, fossi o fognature e quindi dove ci si può sdraiare a prendere il sole ma la balneazione è vietata”, spiega Legambiente.