Sono le 13.35 quando arriva, a grandi falcate, tutta in nero, pantaloni morbidi, maglia senza maniche, scarpe sportive, non un millimetro di tacco per i suoi 178 centimetri, uno zaino sulle spalle. Vera Gheno, 46 anni, sociolinguista, traduttrice, per vent’anni collaboratrice dell’Accademia della Crusca e da un paio di mesi ricercatrice a tempo determinato all’università di Firenze, ha appena lasciato gli studenti del suo workshop di tre giorni al Festival di Internazionale a Ferrara, ha un’agenda zeppa di interviste e presentazioni del suo ultimo libro, Le ragioni del dubbio (Einaudi), e tra un paio d’ore deve prendere un treno.

Gheno lascia cadere a terra il suo zaino pesante e prende posto, fa un rapido calcolo del tempo che abbiamo a disposizione, poi mi guarda e fa un sorriso come a dire: “Eccomi”. Da un altro tavolo qualcuno ci osserva, le faccio notare che ormai è una persona famosa, forse l’hanno riconosciuta: Vera Gheno, quella dello schwa. Nel suo libro Femminili singolari (effequ 2019) Gheno ha indicato lo schwa (ə), il segno dell’alfabeto fonetico internazionale che corrisponde a una vocale media, come una possibile desinenza per esprimere non tanto il genere neutro, dice, quanto “la pluralità”: non solo il maschile e il femminile, ma anche tutti i generi non binari. A causa dello schwa nell’estate del 2020 è finita suo malgrado al centro di un feroce dibattito sul predominio del genere maschile nella lingua italiana che continua ad accendere gli animi e a riempire la pagine dei giornali. Schernita da alcuni, difesa da altri, smentita dall’Accademia della Crusca, in realtà Gheno è naturalmente refrattaria alle definizioni rigide. “M’interessano le questioni liminali della lingua, ai limiti della norma”, dice. “E fare divulgazione di qualità su queste questioni”.

Ma non è merito del suo libro se la gente ha cominciato a discutere dell’uso di ministra e avvocata o a mettere asterischi e chiocciole al posto delle regolari desinenze: “I tempi erano maturi”. Cosa è cambiato? “Internet e la globalizzazione ci hanno messo in contatto continuo con la diversità, facendola diventare un’esperienza quotidiana. Sul piano linguistico questo ha significato dare la parola a tutti e rendere visibile una lingua che prima era nascosta. Su internet succede che arriva qualcuno e dà un nome a qualcosa, c’è la possibilità di nominare la differenza in maniera paritaria”, dice. “Probabilmente lo schwa non è la soluzione, ma è certamente un sintomo. La questione esiste: ci sono persone che non si riconoscono nel maschile o nel femminile, e il maschile sovraesteso non funziona più”. Alzare barricate è inutile e controproducente, c’è posto per tutti, “purché si rispetti l’idea che l’altro ha di sé”.

Quando lavorava all’Accademia della Crusca, Gheno gestiva l’account Twitter, e i social network sono uno dei suoi territori di studio preferiti. È qui che la lingua mostra la sua capacità di adattamento, è qui che s’incontra un italiano informale pieno di neologismi, abbreviazioni e grafie alternative. “Proprio oggi ho ricevuto la spunta blu di Face­book!”, mi annuncia. È il bollino con cui il social network certifica l’autenticità del profilo di un personaggio pubblico. “Per motivi anagrafici uso Facebook per parlare di me e del mio lavoro, su Instagram solo gattini”, dice.

Lo chef Saro Mantarro ci propone tre bianchi alla mescita. Per Gheno, che all’ultimo secondo ha rinunciato alla tagliata di filetto di manzo per ordinare entusiasticamente il piatto più tipico della cucina ferrarese, la salamina da sugo, suggerisce un pecorino fermentato sulle bucce, ma lei opta per un muscadet profumato.