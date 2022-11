“Il 7 ottobre ci sarà un processo per violenza carnale di cui è stata vittima una ragazza. Per una volta ancora, come tutte le donne che hanno subìto violenza e che hanno avuto il coraggio di denunciarla, Alma dovrà comparire davanti ad un giudice per spiegare, motivare, discolparsi della sola colpa di essere donna. Come sempre succede in questi casi è la donna a subire il processo per ‘essersi fatta violentare’: come sempre, da vittima diventa colpevole”. Era il 1976 e così recitava il volantino che i movimenti femministi di Verona distribuirono in città poco prima dell’inizio di un processo per stupro.

Non un processo per stupro qualunque: il primo che diventò anche politico e pubblico, il primo in cui una donna da oggetto della violenza diventò soggetto di un’accusa che andava oltre quella rivolta ai suoi stupratori e denunciò, soprattutto, la violenza maschile contro le donne in tutte le sue forme, a partire da quella agita nelle aule dei tribunali. Fu il primo processo per stupro in cui un collegio giudicante venne ricusato per maschilismo e in cui la sentenza riconobbe il movimento femminista come soggetto collettivo da risarcire. Fu la prima volta, infine, che un processo per stupro arrivò in parlamento e che quello che accadeva nelle aule dei tribunali entrò nelle case di tutti, attraverso la televisione.

La Rai lo raccontò in prima serata il 26 ottobre del 1976 in un lungo documentario intitolato Scatola aperta. Contrariamente a quel che si pensa, e si sa, il primo filmato di un processo per stupro non fu quello di Latina, che diventò sì molto più celebre, ma che fu realizzato tre anni dopo.

Anche nei testi di storia del femminismo italiano i riferimenti alla vicenda di Verona sono scarsi. Nadia Maria Filippini, tra le fondatrici della Società italiana delle storiche, l’ha ricostruita in un libro intitolato Mai più sole. Contro la violenza sessuale, pubblicato quest’anno da Viella. Filippini ha usato fonti diverse, per la maggior parte inedite: i giornali dell’epoca, le fotografie, alcune trasmissioni radiofoniche e televisive, il fascicolo processuale, gli archivi del movimento delle donne, i volantini prodotti, i manifesti, ma soprattutto i racconti diretti delle protagoniste di quella lotta.