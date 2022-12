Non è antica come Roma, moderna come Milano o turistica come Firenze e Venezia, ma Torino negli ultimi vent’anni ha compiuto una grande trasformazione. Considerata da sempre la città della Fiat e delle fabbriche, il capoluogo piemontese ha molto più da offrire, dall’arte contemporanea alla musica dal vivo, dal festival di cinema al Salone del libro, dal cioccolato al vino. Nel periodo natalizio, poi, le strade si illuminano di luci e installazioni artistiche.

Ore 15: libri e caffè.

Il giro comincia con un caffè in piazza Carignano. Alla Farmacia del Cambio, vecchia bottega di speziali di metà ottocento, gli scaffali antichi non offrono più medicine ma pasticcini, confetti e dolci di ogni tipo. Il dehors affaccia su Palazzo Carignano, tra gli edifici più importanti di Torino: prima di diventare la sede del Museo del Risorgimento è stato la sede del primo parlamento del Regno d’Italia. Nella stessa piazza c’è l’imperdibile Luxemburg, la più antica libreria della città, fondata nel 1872. All’interno si trovano gli ultimi libri di Jonathan Franzen e di Sally Rooney in lingua originale, i best seller del mese, uno scaffale dedicato alle poesie, l’intero catalogo Adelphi, tutte le riviste internazionali di moda e design, ma anche un libro sul giardinaggio scritto da Francis Bacon edito da Henry Beyle. Chi avesse l’imbarazzo della scelta, può rivolgersi ai librai, Tonino, Gigi e Marco, che sanno sempre cosa consigliare. E se poi si ha ancora voglia di libri, a pochi metri di distanza si può fare un salto alla libreria antiquaria Gilibert, famosa anche per i suoi manifesti d’epoca. Si trova all’interno della galleria Subalpina, che vale la pena di visitare.

Ore 17: pausa al cioccolato.

Per una cioccolata calda e un tourinot c’è Guido Gobino, il maestro dei gianduiotti. Il negozio in via Lagrange, una delle strade torinesi dei negozi di lusso, si riconosce da lontano per il colore arancio, ma anche per la coda fuori.

Ore 17.30: la Mole Antonelliana.

Oltre a essere il simbolo di Torino è anche la sede del Museo nazionale del cinema. Il percorso espositivo si sviluppa a spirale, dal basso verso l’alto ed è un viaggio nel tempo, dai fratelli Lumière a oggi. In mostra ci sono le scarpe di Marylin Monroe, il cappello di Charlie Chaplin, alcuni bozzetti di Federico Fellini, manifesti di tutti i grandi classici del novecento, macchine da presa del 1918 e oltre un milione di foto e 30mila pellicole. Dopo la visita, chi non soffre di vertigini può prendere l’ascensore panoramico che porta in cima alla Mole. La vista su Torino è la ciliegina sulla torta.

Ore 19: menù piemontese.

In piazza Carlo Emanuele II, nota ai torinesi come piazza Carlina, l’ex abitazione di Antonio Gramsci è diventata un hotel degno di nota, l’Nh Carlina, perfetto per un cocktail prima di sera. Per la cena invece si va dai Tre galli, in zona quadrilatero romano. Il menù è tipico piemontese: carne cruda, vitello tonnato, agnolotti, tajarin. La lista dei vini è notevole, ma ne va scelto uno piemontese. Per bere qualcosa dopo cena invece va bene qualunque bar di piazza Emanuele Filiberto; tra questi c’è il Pastis, che prende il nome sia dal liquore francese sia dalla parola del dialetto piemontese che significa “pasticcio”, come recita la scritta all’ingresso: “La mia vita è un pastis”.