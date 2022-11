Cosenza, terra dell’antico popolo dei Bruzi, è una città di cultura: qui è nato il filosofo Bernardino Telesio e altri importanti umanisti come Aulo Giano Parrasio, tra i fondatori dell’Accademia cosentina, e Tommaso Campanella. E qui per quarant’anni è stato attivo il Centro Rat, un’impresa di produzione teatrale considerata un polo culturale del Mezzogiorno e un punto di riferimento per attori italiani e internazionali. Oggi, nonostante la recente chiusura del teatro dell’Acquario che lo ospitava, ci sono ancora diversi teatri e alcuni interessanti spazi culturali che resistono alla crisi.

Ore 15: il centro storico.

Per esplorare Cosenza si parte dal saliscendi del centro storico. La città vecchia, con i suoi scorci e le sue vineddre (vicoli), è un gioiello di classicità, arte e archeologia. È un’area distaccata dal resto della città non solo perché la confluenza del Crati e del Busento la separa fisicamente dalle altre zone, ma anche perché negli anni l’urbanizzazione si è sviluppata verso nord. Questo luogo così prezioso, dove le stradine in pietra sono delimitate da arcate secolari e porzioni di mura greche, romane e borboniche, nel tempo è diventato un quartiere degradato. In assenza di interventi strutturali molti edifici sono crollati, ad alcuni manca il tetto. In questo senso Cosenza vecchia è davvero un museo a cielo aperto. Per ammirare il borgo nel suo insieme prima di addentrarsi nelle sue viuzze, ci si può affacciare subito oltre la confluenza dei due fiumi dal belvedere del ponte Alarico o quello del ponte Europa. È una vista tra le più belle della città, in cui svetta la cupola verde barocca del convento di San Domenico. Da qui, attraversando il Busento, si arriva poi in piazza dei Valdesi, punto di partenza per salire lungo corso Telesio, la strada principale della città vecchia, costellata di portali pregiati e botteghe artigiane di un tempo.

Ore 17: arte indipendente.

Nonostante il suo declino, nella città vecchia c’è ancora una grande quantità di musei, antichi e moderni. Tra questi c’è Gaia (Galleria d’arte indipendente autogestita), animata da un collettivo che due anni fa ha occupato una parte di palazzo Cosentini, uno stabile della seconda metà dell’ottocento in parte demolito, e l’ha trasformato in uno spazio dove fanno tappa artisti italiani e stranieri. La cultura è la risposta al degrado strutturale e sociale di questi vicoli. A Gaia ci sono mostre e si presentano libri, si parla di diritti e di integrazione tra culture.

Ore 18: le firme del fumetto.

Un’altra tappa imperdibile è il Museo del fumetto, il primo museo del sud Italia dedicato alla narrativa illustrata e anche un caso unico per la sede: si trova infatti nell’antico monastero di Santa Chiara. Il museo organizza un festival annuale intitolato Le strade del paesaggio e ospita una collezione permanente con firme prestigiose del fumetto italiano e internazionale. Tra gli altri, Andrea Pazienza, Milo Manara, Gilbert Shelton e Coco, storica disegnatrice di Charlie Hebdo, che è stata ospite a Cosenza poco dopo l’attentato terroristico di Parigi del 2015.

Ore 20: sulla vetta del Pancrazio.

Da corso Telesio si prosegue fino a piazza XV marzo, su cui affaccia il teatro Alfonso Rendano. In mezzo alla piazza campeggia la scultura di bronzo di Bernardino Telesio, con la quale il cantautore cosentino Brunori Sas interloquiva ironicamente nella trasmissione di Rai 3 Brunori sa. Proseguendo ancora in salita si raggiunge la cima del colle Pancrazio dove ha sede il conservatorio Stanislao Giacomantonio (musicista, compositore e antenato dello stesso Brunori). E qui si trova il bed & breakfast Villa dei Marchi, dove vale la pena mangiare e, volendo, anche dormire. Il ristorante, Il giardino pensile, ha una grande terrazza verde che domina Cosenza dall’alto e offre cene e aperitivi a chilometro zero con musica dal vivo e un’atmosfera di grande intimità.