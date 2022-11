Il dossier Morire di carcere di Ristretti Orizzonti (il giornale della casa di reclusione di Padova e dell’Istituto di pena femminile della Giudecca) conta anche 23 detenuti morti per cause ancora da accertare. I suicidi, insomma, potrebbero esser anche di più.

Molti dei detenuti che si sono suicidati erano in carcere per reati minori e sarebbero usciti di lì a poco. Tabet Abderraim era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo una lite scoppiata perché non aveva pagato il biglietto del treno. Poche ore dopo il suo arrivo al carcere di Brindisi gli agenti lo hanno trovato in cella con un cappio al collo. Aveva 22 anni.

Un altro ragazzo era stato arrestato per lesioni e minacce, gli rimanevano appena otto mesi di carcere ad Ascoli Piceno. Si è impiccato nella sua cella legando le lenzuola alla finestra del bagno.

A fine aprile un altro detenuto si è impiccato con i lacci delle scarpe nella casa circondariale di Foggia. Sarebbe uscito a giugno, poco più di un mese dopo. Alessandro Gaffoglio, invece, aveva 24 anni ed era finito nel carcere di Torino per aver rapinato due supermercati, per un bottino di circa mille euro. Non aveva precedenti, era la sua prima volta in cella. Ha resistito due settimane, poi si è soffocato con un sacchetto di nylon.

Molti detenuti avevano già tentato il suicidio, erano tossicodipendenti o soffrivano di problemi psichici. Alcuni aspettavano da mesi un posto in una Rems, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza destinate ai colpevoli di reato con disturbi mentali: “A San Vittore oggi ci sono nove detenuti con problemi psichici. Dovrebbero stare in una clinica, non in un carcere”, osserva il garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto. Uno di loro era Giacomo Trimarco, 21 anni appena, che soffriva di disturbo borderline della personalità ed era in cella per aver rubato un telefonino. Si è ucciso il 31 maggio asfissiandosi con il gas. Otto mesi prima il tribunale di Milano aveva stabilito la sua incompatibilità con il carcere.

Simone Melard aveva 44 anni ed era nel carcere di Caltagirone per aver rubato un telefonino e un portafoglio, che aveva poi restituito ai legittimi proprietari. Anche lui soffriva di gravi disturbi psichiatrici e da tempo era in lista d’attesa per entrare in una Comunità terapeutica assistita (Cta) per essere curato. Una donna che lo conosceva ha inviato questa testimonianza all’associazione Antigone: “Era un soggetto fragile, viveva di elemosina e più volte l’ho visto rovistare tra i rifiuti. Spesso veniva picchiato per divertimento dai bulli del quartiere. A giugno avevano postato un video su TikTok in cui dormiva in pigiama in un cassonetto dell’immondizia. Quando l’ho saputo ho pensato che fosse una morte annunciata. La costituzione dice che la pena dovrebbe rieducare il condannato. E invece Simone in quel carcere ha perso la vita”.