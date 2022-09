Riaprono le scuole e quello che si annuncia sarà un anno difficile. Difficile per il grado di sofferenza di ragazze e ragazzi, difficile per chi insegna, perché i problemi irrisolti della scuola sono stati malamente affrontati e sono quasi del tutto assenti in questa campagna elettorale, difficile perché i primi fondi del Pnrr rischiano di andare dispersi in mille rivoli senza una strategia di lungo periodo, capace di contrastare dispersione scolastica e povertà educative a partire dai territori più degradati e bisognosi di interventi lungimiranti.

E allora cosa può fare chi insegna?

Molto, moltissimo, perché sappiamo che nelle esperienze che si vivono in classe la principale differenza è data dalla qualità umana, dall’apertura al mondo, dalla curiosità verso ragazze e ragazzi e dal desiderio di mettersi in ricerca e non dare nulla per scontato da parte di chi insegna.

Con i tempi che corrono e i pessimi umori che circolano la prima domanda da farci credo dovrebbe essere questa: ciò che sto proponendo a ragazze e ragazzi crea comunità o contrae lo spirito di gruppo? Provoca competitività e indifferenza alle sorti altrui o genera apertura verso compagne e compagni?

Questa domanda non riguarda solo il metodo, la socialità, lo star bene in classe, ma mette in luce l’idea di conoscenza e di ricerca che costruiamo giorno dopo giorno insieme, cioè il senso stesso dello studiare e dello stare a scuola, il senso che può avere costruire collettivamente una relazione viva e vivace con arte, scienza e cultura.

In una società avvilita da tante disparità e distanze, che troppo spesso si trasformano in discriminazioni, lo stare insieme tra diversi, come accade in molte scuole primarie e medie, costituisce il primo incontro e la prima esperienza di apertura all’altro e di democrazia, il primo luogo in cui possiamo sperimentare il pensare insieme.