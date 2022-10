Quello nelle biblioteche italiane è un viaggio angosciante per un verso, promettente per un altro. Prestigiose istituzioni, cariche di storia e meta di studiosi da tutto il mondo, come la Biblioteca di archeologia e storia dell’arte a Roma o la Braidense a Milano, sono in condizioni assai precarie, con personale ridotto all’osso e servizi gravemente ridimensionati. Una situazione tanto più preoccupante, forse paradossale o che genera rabbia, se il viaggio prende anche altre direzioni, quelle in cui si avverte che, al contrario, è molto forte la domanda di biblioteche.

Durante la pandemia si sono moltiplicati appelli e proteste contro la loro chiusura. E spesso, quando s’impegna per il riscatto di un’area disagiata della città, un comitato di residenti progetta spazi in cui ha un ruolo decisivo proprio una biblioteca. Inoltre basterebbe far tappa in comuni grandi e piccoli dove, oltre alla consultazione dei libri e al prestito, le biblioteche sono luoghi di socialità, organizzano incontri e cineforum, allestiscono corsi di giardinaggio o di danza, laboratori per i bambini, ospitano anziani, aiutano chi è in difficoltà con la lingua italiana, italiani compresi. Anni fa Antonella Agnoli, una vasta esperienza come bibliotecaria, chiamava questi luoghi “piazze del sapere”. Chiara Faggiolani e Giovanni Solimine, entrambi docenti all’università Sapienza di Roma, parlano di “biblioteconomia sociale”.

Sono strutture incomparabili per dimensioni e per storia, eppure tutte appartenenti all’universo della lettura. Da una parte ecco biblioteche come la Nazionale di Firenze, che custodisce più di 8 milioni di volumi e i cui scaffali crescono di 1,3 chilometri ogni anno, o come quelle progettate da maestri dell’architettura tra cinque e settecento – Jacopo Sansovino per la Marciana di Venezia, Francesco Borromini o Luigi Vanvitelli per la Vallicelliana e l’Angelica di Roma – nelle cui librerie lignee sfilano testi stampati dal rinascimento in poi e si conservano anche manoscritti, incunaboli, preziose carte geografiche e spartiti musicali; dall’altra biblioteche comunali o di quartiere, con scaffali aperti di legno chiaro o di metallo, talvolta tinteggiate con colori vivaci e accoglienti e allietate da oggetti di design.

Le prime sono le biblioteche statali, dipendenti dal ministero della cultura. Se ne contano 46, tra le quali, appunto, un gioiello come la Biblioteca di archeologia e storia dell’arte che ha sede in palazzo Venezia, a Roma. Fino agli anni ottanta qui erano presenti una decina di bibliotecari su 130 dipendenti. Ora ce n’è solo una, affiancata da due assistenti tecnici, più 3 amministrativi e 4 persone addette alla vigilanza. Non c’è più un direttore. O, meglio, una direttrice c’è, ma è la direttrice del complesso museale che comprende palazzo Venezia e il Vittoriano, la storica dell’arte Edith Gabrielli.

Di questo complesso museale fa parte anche la biblioteca, ne sarebbe forse il pezzo più pregiato, con i suoi 400mila volumi e materiali insostituibili per chi studia arte o archeologia. Ma negli ultimi anni la biblioteca ha subìto un preoccupante declino. Non si aggiornano le collezioni dei periodici né si acquistano libri. Sono interrotte le riproduzioni a pagamento e il prestito in loco, come pure la digitalizzazione. Mancano le postazioni informatiche e wifi. Funziona malissimo la climatizzazione e da tempo non si spolverano gli scaffali, un’operazione che dovrebbe essere fatta ogni anno. È intervenuta anche la Cgil, che denuncia “la soppressione di tutti i servizi Sbn (Servizio bibliotecario nazionale) a causa della mancanza di funzionari preposti alla catalogazione”.

La biblioteca vive in un limbo. Dal 2014 si parla di trasferirla perché i locali di palazzo Venezia sarebbero angusti. È stata trovata una sede, il palazzo San Felice, di proprietà del Quirinale e messo a disposizione dal presidente Sergio Mattarella. Ma dopo che per anni si è saputo poco o nulla, a dicembre del 2021 è stato presentato un progetto dell’architetto Mario Botta. L’apertura della nuova sede è prevista per la fine del 2024. Intanto la biblioteca langue. Il trasferimento divide il mondo dei bibliotecari. A chi lo ritiene necessario si oppone chi sostiene che tra le ragioni c’è quella di sgomberare libri, planimetrie e manoscritti perché palazzo Venezia, diventato nel 2019 museo autonomo, deve ospitare iniziative molto più remunerative e orientate al turismo.

La biblioteca non dipenderà più dal ministero, ma da una fondazione. È il terzo cambiamento di status in sette anni. Nel 2015 è passata dalla direzione generale che sovrintende a tutte le biblioteche statali a un Polo museale, quello del Lazio, come se fosse una pinacoteca. Nel 2019 è poi transitata sotto le insegne del ViVe, la struttura che governa su palazzo Venezia e il Vittoriano. E in questi passaggi, che hanno prodotto confusione e ingorghi burocratici, si è perso per strada un direttore che avesse la qualifica di dirigente bibliotecario.