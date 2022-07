Luca Serianni, storico della lingua italiana, accademico dei Lincei e della Crusca, è morto dopo essere stato investito da un’auto lunedì 18 luglio, mentre attraversava la strada sul litorale romano di Ostia. Serianni, che aveva 74 anni, ha insegnato in diverse università e ha chiuso la sua carriera accademica alla Sapienza di Roma nel 2017. Lo ha fatto con una lezione di congedo tenuta davanti a centinaia di persone, colleghi, ex allievi, amici, ma soprattutto davanti ai suoi studenti che affollavano l’aula I della facoltà di lettere. E ha chiuso la prolusione rivolgendosi a questi ultimi: “Sapete che cosa rappresentate per me? Immagino che non lo sappiate. Voi rappresentate lo stato”.

Si è espresso così senza accenti enfatici, anzi abbassando la voce e tenendo gli occhi fissi sul foglio dove aveva appuntato il suo discorso. È rimasto fedele al suo stile compassato anche in una circostanza emotivamente coinvolgente per chi all’essere insegnante ha dedicato tanto impegno quanto all’essere studioso di assoluta e riconosciuta qualità. L’unica breccia nel suo profilo austero Serianni l’apriva per farvi passare una controllata ironia giocata sul registro del professore apparentemente serioso e invece amabile, disponibile alla parodia pur di rendere accessibile il suo sapere.

Voi rappresentate lo stato, detto ai suoi studenti, fornisce anche l’idea che Serianni coltivava di una comunità e in particolare di una comunità linguistica, di una comunità dei parlanti. È una comunità che riconosce le regole e che fa riferimento a un codice. Ma è una comunità aperta e lo scopo fondamentale dei suoi membri è capirsi reciprocamente. Le norme e il loro rispetto consentono questa relazione, ma poi è importante anche il modo in cui si usano le norme, compreso il fatto che possono cambiare con il tempo, perché è sempre la comunità dei parlanti a decidere come dev’essere una lingua.

Serianni si sottraeva elegantemente quando qualcuno voleva ergerlo a giudice severo di una lingua italiana considerata ormai disfatta. E se come parametro si usava la presunta scarsa frequenza del congiuntivo, lui, dati alla mano, mostrava che non era affatto scarsae che, anche limitatamente alla lingua parlata, dopo “io spero” era difficile che anche in una chiacchierata non comparisse un verbo al congiuntivo.