Achi gli chiedeva quanto avesse contato per lui l’appartenenza a una famiglia aristocratica, Carlo Caracciolo, principe di Castagneto e duca di Melito, rispondeva che Castagneto non sapeva dove fosse e, quanto a Melito, si era accorto dell’esistenza di questa cittadina a nord di Napoli attraversandola in taxi dopo che il treno si era guastato in piena campagna. La battuta di Caracciolo (ripresa nel libro-intervista con Nello Ajello, L’editore fortunato, Laterza 2005) era frutto del supremo snobismo dell’allora presidente del gruppo Espresso o un sarcastico sintomo della scarsa considerazione di cui godevano, e godono, i titoli nobiliari in Italia?

Un po’ l’uno e un po’ l’altro, visto che l’appellativo con il quale Caracciolo veniva designato, e che lui non disdegnava, era “il principe”, e visto anche il peso che quei titoli hanno assunto oggi, dopo che la XIV disposizione della costituzione del 1948 ne ha annullato il riconoscimento giuridico, ammettendoli come semplice componente del cognome. Dunque cessata l’istituzione monarchica, fonte primaria dell’essere dichiarati nobili, l’aristocrazia italiana ha perso qualunque funzione, un tempo solidissima, in quanto corpo sociale? E insieme alla funzione sono decaduti stemmi, dignità araldiche e hanno perso valore palazzi, castelli, proprietà immobiliari e fondiarie, collezioni d’arte, partecipazioni azionarie? Neanche per idea.

Qual è il panorama della nobiltà oggi in Italia? È un paesaggio fatto di memorie tramandate, di riti un po’ stanchi oppure è tuttora fitto di relazioni e di potere reale? E ancora: è un mondo compatto oppure un arcipelago frastagliato, sia quanto a ricchezze sia dal punto di vista delle attività, della presenza sulla scena sociale e culturale, della collocazione politica? “Con la fine della monarchia è venuta meno la nobilitazione, cioè la possibilità di reclutare figure rilevanti fra gli industriali o nel mondo della finanza”, spiega Giovanni Montroni, a lungo docente di storia contemporanea all’università Federico II di Napoli, autore di studi sulla nobiltà italiana. In altri termini, non sono più possibili nomine come quella del veneziano Giuseppe Volpi, che nel 1925 fu fatto conte di Misurata, o di Gaetano Marzotto, anche lui diventato conte in extremis, nel 1939. Il numero delle famiglie nobili in Italia non può più crescere, salvo che qualcuno non scopra in una soffitta documenti che attestano il rango aristocratico del proprio casato e ottenga che questo venga riconosciuto. Ma da chi, essendo stati sciolti gli organismi pubblici incaricati di queste indagini? Per esempio, da un organo del tutto privato, il Corpo della nobiltà italiana, senza che però l’attestazione abbia alcuna conseguenza giuridica.

Intanto le famiglie nobili ci sono, ma calcolarne il numero non è facile. Da anni si cimenta nell’impresa il conte Fabrizio Antonielli d’Oulx, torinese, nato nel 1947, in passato manager in aziende metalmeccaniche, fondatore e presidente dell’associazione Vivant ed editore del Libro d’oro della nobiltà italiana, giunto alla XXVI edizione. In esso sono presenti 1997 famiglie, ognuna delle quali è illustrata con cenni storici e lo stemma. Un 30 per cento vanta il titolo di conte, poco meno del 20 sono i marchesi, 10 per cento i baroni, 4 e 5 per cento rispettivamente duchi e principi. Poi figurano un 24 per cento di semplici nobili, il primo gradino del riconoscimento, e un 6 per cento di patrizi. Nei due volumi compaiono altre 3.859 famiglie, per approfondire la storia delle quali si rimanda alle schede delle precedenti edizioni.

5.856 sarebbero dunque le famiglie nobili italiane. Ma non si parla di famiglie nucleari, bensì di famiglie dal cui ceppo originario si distendono molte diramazioni. Antonielli d’Oulx azzarda che i nuclei familiari sfiorino i 40mila e che quindi si possano contare quasi 150mila persone nobili in Italia, lo 0,2 per cento della popolazione.