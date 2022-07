“Èuna forma di ribellione”. Con queste parole L., lavoratrice del mondo culturale, ha definito le “grandi dimissioni”, il fenomeno che sta portando milioni di persone in tutto il mondo ad abbandonare il lavoro. Secondo lo US Bureau of labor statistics, negli Stati Uniti venti milioni di persone hanno dato le dimissioni a partire dalla primavera del 2021. L’ex ministro del lavoro Robert Reich ha parlato di uno “sciopero generale non dichiarato” il cui obiettivo è evidenziare come il lavoro contemporaneo, spesso sottopagato, precario, afflitto da continui tagli al personale, da un carico troppo elevato e da una cultura tossica, sia diventato insostenibile.

In Italia ci sono state 485mila dimissioni volontarie nel secondo trimestre del 2021, dice la Nota trimestrale del ministero del lavoro. Questo dato indica un aumento dell’85,2 per cento rispetto al 2020 e del 10 per cento rispetto al 2019. Ma la crescita tendenziale delle dimissioni volontarie è cominciata nel 2016, come dicono i dati dell’Osservatorio del precariato Inps sulle cessazioni dei rapporti di lavoro per dimissioni, con l’unica eccezione del 2020, cioè in piena pandemia. E il fatto che in Italia, una volta superata la fase più acuta della pandemia, le dimissioni volontarie siano aumentate meno che in altri paesi, come gli Stati Uniti o l’Australia, non deve rassicurare. In Italia, infatti, il mercato del lavoro è molto meno dinamico.

L’Italia è l’unico paese d’Europa in cui gli stipendi negli ultimi vent’anni sono diminuiti invece che aumentare, dicono i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse); in cui la pressione fiscale è mediamente più alta rispetto agli altri paesi europei, nonostante salari e tutele sociali siano più bassi, come dice il rapporto su Salari e occupazione in Italia della Fondazione Di Vittorio; in cui il mercato occupazionale è caratterizzato dalla crescita dei contratti a termine e del lavoro dequalificato: solo il 10 per cento dei posti disponibili richiede una laurea, dicono i dati di Unioncamere e Anpal. L’Italia, infine, è il paese con il tasso di occupazione più basso d’Europa dopo la Grecia (62,6 per cento).

In assenza di un’offerta qualificata, non è semplice, in Italia, passare da un lavoro all’altro. È per questo che i dati sulle dimissioni devono allarmarci: perché il mezzo milione di lavoratrici e lavoratori che ha deciso di lasciare il lavoro nel secondo trimestre del 2021, lo ha fatto sapendo che lì fuori c’è una disoccupazione giovanile del 29,8 per cento e 2,3 milioni di disoccupati (dati al settembre 2021), oltre a poche alternative. È necessario, dunque, indagare le esperienze del lavoro contemporaneo per comprendere che cosa spinge migliaia di persone ad abbandonarlo in questo contesto.

L. ha quarant’anni, ha lavorato a lungo nel mondo della cultura e conosce bene il settore dell’editoria, della pubblicistica e delle arti. Colta, acuta, ironica, ha lasciato il lavoro a luglio provando un senso di sollievo. La sua storia somiglia a quella di tante lavoratrici con figli, che durante la pandemia hanno dovuto far fronte all’assenza di tutele e di welfare, trasformandosi in mamme, insegnanti, cuoche e infermiere all’occorrenza. Dal 2015, L. ha lavorato come collaboratrice con partita iva per un unico cliente. “Aprivo l’ufficio tutte le mattine”, dice.

“Ero in una situazione anomala, perché ero l’unica con figli piccoli e l’unica partita iva. Il mondo della cultura è una valle di lacrime, fatto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. Per me era fondamentale avere un po’ di libertà. Con la partita iva ovviamente non ci sono progressioni di carriera né scatti salariali, ma si riesce a gestire una situazione come la mia, con un lavoro e figli piccoli. Peraltro avere a che fare con i giornali significa spesso non avere orari, lavorare il sabato o la domenica. La partita iva può essere uno strumento, ma è diventata lo strumento vessatorio per poter sfruttare le persone senza garantirgli niente in cambio”.