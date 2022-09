Ad aspettarlo a terra ci sono i funzionari di polizia, i mediatori culturali e alcuni volontari che porgono a tutti un bicchiere d’acqua, un succo di frutta e dei biscotti. Un altro ragazzo si accascia per qualche minuto, tenendosi la testa, poi si rialza e si mette in fila con gli altri compagni di viaggio appena sbarcati. Tutti insieme salgono sul pulmino bianco che li attende alla fine della banchina, attraversano la città e dal porto nuovo arrivano all’hotspot, il centro di prima identificazione di Contrada Imbriacola, passando a fianco ai ristoranti pieni di gente in vacanza. La struttura che li ospita è fuori dal centro abitato, ci rimarranno fino al giorno del loro trasferimento sulla terraferma o del rimpatrio.

L’imbarcazione a due piani, allestita come un galeone dei pirati, si avvicina lentamente alla banchina sulle note di Bollicine di Vasco Rossi. Sono da poco passate le 21, l’aria è calda e ventosa. Le tante persone a bordo raccolgono borse, scarpe e teli e si dirigono verso l’uscita. “Bello, ci siamo divertiti”, dicono due turisti bergamaschi mentre salgono sullo scooter parcheggiato alla fine del molo. Il tour serale è durato quattro ore: prevedeva un giro delle spiagge più belle, l’avvistamento dei delfini, l’aperitivo con dj set e una spaghettata prima del rientro. Una lunga festa sul mare, una delle innumerevoli attrazioni dell’isola di Lampedusa, che anche in questi giorni di fine estate continua a fare il pieno di turisti.

Nell’isola simbolo dell’immigrazione in Italia i migranti non esistono. Sono una presenza costante ma invisibile: dall’hotspot non si può uscire e solo gli addetti alla sicurezza e all’accoglienza possono entrare, neanche i giornalisti sono ammessi. Fino al 2019, grazie a un buco nella recinzione, non era raro incontrare i migranti appena sbarcati, in particolare intorno alla chiesa, dove il parroco lasciava il wi-fi libero per permettergli di comunicare con i familiari in patria. Quando è esplosa la pandemia da covid-19 la rete che circonda il centro è stata rafforzata per evitare contagi.

“Questo posto somiglia più a un centro di reclusione che a un luogo per la prima accoglienza, è presidiato costantemente dalle forze dell’ordine”, spiega Angelo Farina, uno dei due medici dell’hotspot. La procedura dopo lo sbarco è per tutti la stessa: tampone, fotosegnalamento e pre-identificazione. “Il nostro compito è fare degli screening medici adeguati per identificare i casi vulnerabili e poi trasferire il quadro clinico di ciascun migrante ai medici della seconda accoglienza. Ma d’estate, con l’aumento degli arrivi, è per noi difficile operare. Tutto il sistema è concepito in maniera emergenziale, ogni anno si manifestano gli stessi problemi di gestione anche se arrivano poche persone”.

Dall’inizio dell’anno al 31 agosto sono 57.168 i migranti arrivati via mare in Italia, in aumento rispetto al 2021 (quando erano 39.410) ma in netta diminuzione rispetto agli anni di maggior afflusso di rifugiati in Italia e in Europa: nel 2016 e 2017 nello stesso periodo sulle coste italiane sono arrivate rispettivamente 115.068 e 99.119 persone. Eppure i toni allarmistici che accompagnano in questi giorni la ripresa degli sbarchi nell’isola hanno riportato il tema dell’immigrazione al centro della campagna elettorale.

In realtà nel mese di agosto a Lampedusa il flusso è stato simile a quello dello scorso anno: 5.425 arrivi in 176 sbarchi, rispetto ai 5.210 arrivi nel 2021 in 189 sbarchi. Dal 18 al 25 agosto, a causa del vento forte di maestrale, non è approdato nessuno. Dal 26, con il miglioramento delle condizioni del mare, sono arrivati anche 40-50 barchini al giorno. Una situazione che ha prodotto di nuovo il sovraffollamento del centro, che ha una capienza massima di 350 persone e che in alcuni giorni arriva a ospitare anche più di mille persone, se mancano i mezzi per trasferirle nelle strutture delle altre città italiane.