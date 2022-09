A quattro giorni dal voto ormai i commenti sui dati elettorali riguardano soprattutto la ripartizione dei seggi. Quanto è grande la maggioranza di centrodestra? Quanti seggi avrebbe preso la sinistra facendo più alleanze, ma soprattutto, se la legge elettorale fosse stata diversa?

C’è un altro numero però che non si può ignorare, che non è fonte di stupore e non lo sarà nemmeno alle prossime elezioni: è quello che riguarda un’affluenza sempre più in calo. Mai così bassa per le elezioni politiche in Italia, dove il 25 settembre solo il 63,95 per cento delle persone aventi diritto al voto si è presentato alle urne.

C’è un fatto da notare, rispetto a questi dati: in Italia si vota ancora mettendosi in fila ai seggi in code divise per uomini e donne, i registri sono separati, ma i dati disaggregati per sesso sono gli ultimi ad arrivare. Passano 24 ore prima di poter leggere finalmente quelle cifre in una prospettiva di genere, e in realtà diventa possibile farlo solo grazie al lavoro di chi estrae le informazioni dal sito di Eligendo – la fonte ufficiale del ministero dell’interno con i dati di tutte le elezioni – e li pubblica in formato aperto, in particolare l’associazione OnData.

Come si poteva immaginare osservando la tendenza degli ultimi anni, il dato è il più basso di sempre anche per l’affluenza femminile. Solo il 62,19 per cento delle italiane ha esercitato il diritto di voto, contro il 65,74 per cento degli elettori, un numero che aumenta quando da percentuale diventa assoluto perché nella larga maggioranza dei comuni italiani, il 68 per cento, a poter votare sono più donne che uomini.

Osservando i dati su scala nazionale, nel 2022 sono il 12 per cento i comuni in cui le donne hanno esercitato in misura maggiore questo diritto. Il divario anche nel 2022 sembra minore nei comuni più piccoli mentre è maggiore nelle grandi città, dove la connessione con la politica attiva sul territorio è più complessa e dispersiva. Nuoro fa eccezione come capoluogo di provincia dove nel 2022 hanno votato più donne rispetto agli uomini aventi diritto (ci vivono comunque meno di 40mila persone, 36.900 secondo i dati del 2017).